全球推動電動車刺激鋰價反彈　礦商集資額創新高

隨着多家大車廠相繼加入電動車行列，作為電池原材料的鋰，又再獲市場追捧，今年首兩個月已漲價超過3成，鋰礦商亦趁機大量發行的新股集資，走出幾年前淡市困局。

外電報道，由於供應過剩和需求回軟，鋰礦開採商近幾年遭投資者冷落，今年終於翻身，透過發行新股已集資約34億美元(約265億港元)，是2018至2020年集資總額的7倍，當時鋰產業正值低迷期。

今輪發股集資主要來自全球兩大鋰礦開採業商，分別是美國的Albemarle及智利的SQM，分別籌得15億美元和11億美元。

投資者對鋰礦開採業的興趣死灰復燃，因為全球汽車製造商紛紛設定電動車目標，和美國政黨輪替有利綠能發展等因素，終將積聚電動車電池熱潮的動能。分析員估計，鋰價會進一步上揚，支撐因素包括需求持續升高及電池級鋰金屬供應緊張。

溫哥華標準鋰公司CEO明塔克表示，無論是與投資者對談，還是汽車設備和電池製造商討論可能的供貨協議，相關日程幾乎使他忙得不可開交。距今一年前，該等場景只會在夢中出現。

由倫敦指標礦物智庫(Benchmark Mineral Intelligence)編纂的鋰價指數，從今年到2月為止勁升32%，扭轉2018至2020年重挫59%的走勢。這項指數在2018年5月登上歷來新高。