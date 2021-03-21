申萬宏源：內地經濟增長動力十足

內地啟動製造業向高級化轉型，國內大循環的供給側強調「保持製造業比重基本穩定」，指向中國經濟第三次轉型；內循環的需求側強調「形成強大國內市場」、「全面促進消費」；外循環則被賦予新的內涵，「依託國內經濟循環體系形成對全球要素資源的強大引力場」是開放轉型的必經之路。

海外財政刺激撕裂供需，推動中國出口，國內外本輪復甦周期並不同步。年初以來，由於疫苗逐步使疫情緩和，海外經濟體增速預期向上修訂，令服務業有望漸進恢復。不過，決定經濟長期韌性的製造業部門，發達經濟體卻遭受永久性的損失，而美國1.9萬億美元刺激法案為代表的過度財政補貼政策，導致居民收入高企，消費品需求持續旺盛，另方面則導致顯著的「擠出生產效應」，令美國供需撕裂加劇，核心商品通脹可能進一步上升。

去年中國以耐用消費品產能的巨大韌性，扮演了海外供需缺口填補的穩定作用，而美國財政持續的過度補貼，對中國出口的刺激作用可能超出對美國產出的直接推動作用。有鑑於此，我們將今年中國出口增速預測調高兩個百分點，至12%，出口在經歷去年下半年大幅增長後，或將在上半年甚至更長時間內維持強勁趨勢。

消費蓄勢待發，商品持續穩健，服務或迎反彈。去年下半年以來，包括汽車在內的可選商品消費增速穩定高於疫情前趨勢，雖然農曆新年期間零售偏弱，但主要是由於疫情防控升級，直接拖累餐飲服務和石油製品需求。展望未來，更為關鍵的邏輯可能仍在於地產產業鏈對下游大宗耐用消費品的持續帶動，而領先於可選商品消費數月的住宅銷售與竣工情況持續向好，仍令我們相信本輪可選商品消費的穩定高增長並未結束。我們略為下調今年首季及全年社會消費品零售總額預測，分別至按年增長32.6%及16.1%。商品消費仍是今年推動經濟增長的主要動力之一，雖然春節防控升級對今年首季服務消費衝擊顯著，但防控效果良好，服務消費可能以較快速度恢復，下半年或將回復正常。

投資從回填式過熱迅速轉向正常節奏。出口持續強勁增長及可選商品消費的穩定趨勢，正帶動下游製造業投資率先恢復。年初製造業投資偏冷或顯示投資節奏調整迅速，並可能預示未來趨勢向好。去年以來，在沒有大規模貨幣刺激的情況下，地產銷售達到近3年最佳水平，土地成交回暖，「三道紅線」、房地產貸款集中管理等政策更具結構屬性，並未導致地產企業和居民購房融資大幅收縮。結合年初地產投資延續高增長，預計全年房地產開發投資仍有望增長8%左右。財政赤字全年計劃擴張力度超預期，加上去年尚有部分資金還未真正形成支出，預計帶動全年基建投資增長約5.3%，新基建或成持續關注點，同時基建投資可能承擔一定的平滑季度間經濟增速的角色，預期全年固定資產投資穩定增長約7.5%。

中國政策回歸正常化領先海外，但不會過緊。美國聯儲局正遭受財政扭曲的後果，對通脹升溫的持續擔憂，可能觸發今年第四季減低量化寬鬆力度，全年預計美匯指數上升，人民幣或僅有小幅升值空間。內地信用融資需求仍然旺盛，預計宏觀槓桿率穩定。財政預算對收入估算非常保守，經濟的穩健改善帶來的收入反彈，加上超預期的廣義財政赤字規模，財政政策今年仍將持續支撐經濟穩健恢復。我們目前維持今年首季及全年實際國內生產總值分別按年升18.2%及9.0%的預測不變。

申萬宏源