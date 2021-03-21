易綱：用好正常貨幣政策空間　推動綠色金融發展

人民銀行行長易綱表示，近年內地實施穩健的貨幣政策、支持實體經濟的高質量發展。首先，人行有較大的貨幣政策調控空間，貨幣政策始終保持在正常區間，工具手段充足，利率水平適中。人行需要珍惜和用好正常的貨幣政策空間，保持政策的連續性、穩定性和可持續性。

他指出，當前廣義貨幣(M2)按年增速在10%左右，與名義GDP增速基本匹配，10年期國債孳息率約為3.2%，公開市場7天逆回購利率為2.2%。2020年居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%。從上述數字可以看出，內地的貨幣政策處於正常區間，在提供流動性和合適的利率水平方面具有空間。

第二，貨幣政策既要關注總量，也要關注結構，加強對重點領域、薄弱環節的定向支持。在保持流動性總體合理充裕的基礎上，貨幣政策能在國民經濟重點領域、薄弱環節和社會事業等方面發揮一定程度的定向支持作用。新冠肺炎疫情以來，人行實施了多項措施，有效幫助中小企業維護就業穩定。

第三，貨幣政策需要在支持經濟增長與防範風險之間平衡。易指出，內地的宏觀槓桿率基本保持穩定，在為經濟主體提供正向激勵的同時，抑制金融風險的滋生和積累。最後，貨幣政策需要為深化金融改革開放營造適宜的環境。總體看，當前人行要實施好穩健的貨幣政策，支持穩企業保就業，持續打好防範化解重大金融風險攻堅戰，進一步深化金融改革開放。

綠色金融方面，近年來，人行積極踐行綠色發展理念，大力發展綠色金融，取得了積極成效。2020年底，中國本外幣綠色貸款餘額約12萬億元人民幣，存量規模居世界第一；綠色債券存量約8,000億元人民幣，居世界第二，為支持綠色低碳轉型發揮了積極作用。

易續稱，中國提出2030年碳達峰和2060年碳中和目標，對人行的工作提出了新的更高要求。他認為，在碳中和約束條件下，實現碳中和需要巨量投資，要以市場化的方式，引導金融體系提供所需要的投融資支持。對於實現碳達峰和碳中和的資金需求，各方面有不少測算，規模級別都是百萬億人民幣。這樣巨大的資金需求，政府資金只能覆蓋很小一部分，缺口要靠市場資金彌補。這就需要建立、完善綠色金融政策體系，引導和激勵金融體係以市場化的方式支持綠色投融資活動。