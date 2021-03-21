陳樂怡：債息高企　周期股受捧

美國聯儲局議息後表明，維持資產購買力度不變，又預期2023年之前都不會調整利率。主席鮑威爾重申，需要看到實際通脹上行，才會收緊政策。然而，經濟確立復甦，長債息率具上升壓力。儘管我們認為市場正逐步消化息率走勢，科技股大幅回調後跌勢趨緩，但預期長債息高企仍然會使增長股估值溢價收窄，因此策略上維持偏好周期股。

大市指數方面，A股回落後在現時水平爭持，港股通南向資金反覆，恒指短期進一步上升動力有限，在29,000點附近反覆。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)