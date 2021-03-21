陳樂怡：債息高企 周期股受捧
2021年03月21日 11:00
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美國聯儲局議息後表明，維持資產購買力度不變，又預期2023年之前都不會調整利率。主席鮑威爾重申，需要看到實際通脹上行，才會收緊政策。然而，經濟確立復甦，長債息率具上升壓力。儘管我們認為市場正逐步消化息率走勢，科技股大幅回調後跌勢趨緩，但預期長債息高企仍然會使增長股估值溢價收窄，因此策略上維持偏好周期股。
大市指數方面，A股回落後在現時水平爭持，港股通南向資金反覆，恒指短期進一步上升動力有限，在29,000點附近反覆。
由於中國收緊市場流動性，加上市場關注消費股原料成本壓力，尤其是食品類，過往受中國投資者熱捧的消費龍頭股早前由高位顯著下挫。然而，個別消費股憑着低估值及績優因素，逆市上漲。其中，建議投資者留意體育用品經銷商滔搏(06110)，其經銷品牌Adidas業績優於預期，未來將在中國市場積極搶佔市場份額，今年更計劃全球推出均價較高的產品，滔搏將會受惠。另外，即將踏入啤酒業旺季，季節性因素料會推動板塊表現。青島啤(00168)2020年業績快報優於預期，期內落實品牌高端化，推動去年均價向上，加上估值偏低，建議吸納。
近期中資航空板塊受惠於多項利好因素支持，如民航局調低發展基金徵收標準，內地低風險地區憑健康綠碼可於內地通行，毋須核酸檢測。因應疫情回穩，疫苗接種加快，防疫措施放寬，民眾出行意願加強。事實上，踏入3月，民航日均發送旅客達到138.5萬人次，國內線客運量大致已恢復至2019年同期的90%水平。清明及五一假期預約正在升溫。中資航空股為經濟重啟的直接受惠對象，建議候低吸納，首選南方航空(01055)。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)