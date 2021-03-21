「撤辣」效應帶動　首季工廈註冊量按年大升逾倍

在「撤辣」效應及新盤餘貨帶動下，首季工廈註冊量將按年錄得超過1倍升幅。美聯工商舖資料研究部資料顯示，今年首兩個月工廈買賣註冊共錄539宗，按年增加138.5%， 3月份截至16日，工廈買賣註冊錄178宗，較去年同期升約2.8倍，若以此推算，3月份工廈註冊宗數有機會逾300宗。發展局宣布推出以「標準金額」補地價先導計劃，相信將有助加快活化工廈過程，再加上本港疫苗接種計劃已經啟動及在新盤推動下，預計會為後市工廈成交量及租售價帶來支持。

該行綜合土地註冊處資料顯示，今年1及2月份工廈買賣註冊共錄539宗，註冊金額約56.2億港元，按年升170.6%。而3月份截至16日，工廈買賣註冊錄178宗，涉及金額約12.4億元，按年升約53%。

租售價方面，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數(MII)，2月份最新報322.5點，按月升0.4%。租金方面則下跌，2月份美聯工商物業租金指數(MIRI) 最新報165點，按月跌1.1%。

工廈呎價按月錄得上升的有8個區，其中觀塘區的升幅較大，按月升約2%，2月份報6,299元。屯門及沙田(包括火炭/石門)區的最新呎價為3,229及4,130元，分別按月升1.8%及1.3%。九龍灣及柴灣區分別錄0.3%及0.1%的升幅，最新呎價分別為5,048及4,821元。葵涌、黃竹坑、紅磡及土瓜灣區工廈呎價錄些微升幅，最新呎價分別報3,823、6,672及5,136元。錄得下跌的有2個區，其中長沙灣區跌幅較大，按月跌0.8%，2月份報5,915元。荃灣錄0.3%的跌幅，最新呎價為3,974元。