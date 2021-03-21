耀才證券奪港交所5項「最活躍經紀商」大獎

耀才證券主席葉茂林表示，在現今競爭激烈的環境及香港經濟逆轉的情況下，集團仍能榮獲港交所頒發5個獎項，無疑對集團多年來的努力，給予極大的肯定，集團有此成就，全賴一眾客戶、合作夥伴及員工的鼎力支持。未來，集團會繼續抓緊商機，發掘更多金融產品，不遺餘力地滿足客戶需要，亦會透過與世界各地的交易所合作，推廣不同類型的投資產品，務求在開拓更多商機及增加股東回報之餘，亦擴闊投資者的投資路向。

他指出，集團成立26年以來，一直秉承「以客為先」的宗旨，以貼心、貼身、專業的服務而聞名，深得客戶信任和支持。集團不但經常緊貼市場步伐，多年來不斷推出按投資者所需的優惠，亦持續完善線上線下的產品和服務質素，更致力推廣投資者教育，定期籌辦各類型的投資教學講座，和舉行股票及期貨模擬投資比賽，免費為投資者提供最新市場動向，亦讓更多投資者可以接觸不同金融產品的資訊，增加投資產品選擇。集團依然會投放資源為客戶提供更優質全面的服務，客戶人數在逆境中持續穩定增長，戶口總數直逼50萬。