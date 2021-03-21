破頂成交湧現　藍灣半島標準兩房創呎價新高

樓價升勢再現，市場續錄破頂價成交，小西灣藍灣半島兩房成交實用呎價19,626元，創屋苑標準兩房呎價新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，以屋苑近年兩房高位893萬元成交，呎價19,626元，更屬屋苑標準兩房戶新高。

●南區淺水灣道98號頂層單位，實用面積1,611方呎，三房連套房間隔，成交月租65,000元，實用呎租40.3元。原業主於2011年4月以約2,850萬元購入單位，以買入價計，租金回報率3厘。

●西區嘉輝花園D座高層3室，實用面積314方呎，兩房間隔，以665萬元沽出，實用呎價21,178元，高市價3%。原業主2016年6月以約456萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約209萬元。

●北角和富中心14座中層A室，實用面積1,031方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,920萬元承接，實用呎價18,623元。

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九龍區

●九龍塘郝德傑山1座高層E室，實用面積955方呎，三房連套房間隔，去年6月放售叫價1,740萬元，累減275萬元，以1,465萬元連車位成交，實用呎價15,340元。

●長沙灣昇悅居本月暫錄約8宗成交，平均實用呎價18,064元，其中7座高層A室，實用面積491方呎，兩房間隔，享內園景，去年12月開價930萬元，放盤3個月減價40萬元，以890萬元沽出，實用呎價18,126元。

●將軍澳MALIBU第3B座低層B室，實用面積552方呎，兩房間隔，以約960萬元放盤，減價約45萬元，成交價約915萬元，實用呎價16,576元。新買家為首置客，在沒有睇樓之下決定入市，原業主持貨剛滿3年，是次轉售帳面賺逾173.3萬元。

●將軍澳廣場7座中高層D室，實用面積459方呎，兩房間隔，成交價760萬元，實用呎價16,558元。原業主於2003年8月以159萬元購入，是次轉手帳面獲利601萬元，升值近3.8倍。

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新界區

●屯門市廣場8座低層H室，實用面積363方呎，兩房間隔，放盤約一個星期，減價10萬元或約2%，以500萬元沽出，實用呎價13,774元。原業主於2018年2月以約450萬元購入單位，持貨滿3年鬆綁轉售，帳面獲利約50萬元。

●荃灣爵悅庭東爵軒低層B室，實用面積640方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元沽出，實用呎價15,625元，屋苑本月累錄約3宗成交。

●馬鞍山迎海‧星灣20座低層H室，實用面積794方呎，三房間隔，原叫價1,300萬元，放盤1個月，減至1,280萬元成交，實用呎價16,121元。

●元朗采葉庭本月暫錄約8宗二手成交，屋苑5座中層B室，實用面積658方呎，三房連套房間隔，月前叫價約800萬元，議價後以757.6萬元成交，實用呎價11,514元。

●沙田帝堡城1座低層E室，實用面積547方呎，兩房間隔，原叫價880萬元，放盤2個月，調減至815萬元沽出，實用呎價14,899元。

●大圍盛世3座高層SD室，實用面積757方呎，三房連套房間隔，以1,450萬元易手，實用呎價19,155元。原業主於2012年以888萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約562萬元，升值63.3%。