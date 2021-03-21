新盤周末兩日錄逾50宗交投　維港滙I雙破頂

新盤交投表現穩定，市場於周六、日錄逾50宗一手買賣，個別市區項目出現雙破頂成交。

●維港滙I沽四房雙套則王 成交價及呎價創項目新高

此外，該盤3B座2樓C單位連平台特色戶，實用面積299方呎，平台面積232方呎，亦以898.2萬元售出，呎價30,043元，做價及呎價為一房連平台特色戶新高。

項目累售248伙，套現逾30.8億元，發展商對銷情感到十分滿意。

●將軍澳MARINI連沽兩個兩房戶

會德豐地產旗下將軍澳MARINI錄得2宗成交，均為3A座D單位，實用面積598方呎，兩房連書房間隔，售價分別1,046.5萬及1,051.6萬元，呎價17,500及17,585元。MARINI至今共售出640伙，佔可售單位647伙約98.9%，套現逾50.76億元。

同系啟德GRANDE MONACO亦沽1伙，為第1B座22樓A單位，實用面積573方呎，以1,491.4萬元售出，呎價26,027元。項目累售128伙，佔可售單位逾7成，套現逾18.5億元。連同同系MONACO，合共累售約472伙，套現逾60億元。

●元朗尚悅‧嶺連天台成交價逾784萬元

●明翹匯套三房以953.8萬元售出