新盤周末兩日錄逾50宗交投 維港滙I雙破頂
2021年03月21日 20:50
東網電視更多新聞短片
新盤交投表現穩定，市場於周六、日錄逾50宗一手買賣，個別市區項目出現雙破頂成交。
●維港滙I沽四房雙套則王 成交價及呎價創項目新高
會德豐地產與信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙I，樓價屢破新高，最新售出的1座23樓A單位，實用面積1,385呎，四房雙套則王間隔，成交價5,001.8萬港元，呎價36,114元，成交價及呎價同創項目新高。
此外，該盤3B座2樓C單位連平台特色戶，實用面積299方呎，平台面積232方呎，亦以898.2萬元售出，呎價30,043元，做價及呎價為一房連平台特色戶新高。
項目累售248伙，套現逾30.8億元，發展商對銷情感到十分滿意。
●將軍澳MARINI連沽兩個兩房戶
會德豐地產旗下將軍澳MARINI錄得2宗成交，均為3A座D單位，實用面積598方呎，兩房連書房間隔，售價分別1,046.5萬及1,051.6萬元，呎價17,500及17,585元。MARINI至今共售出640伙，佔可售單位647伙約98.9%，套現逾50.76億元。
同系啟德GRANDE MONACO亦沽1伙，為第1B座22樓A單位，實用面積573方呎，以1,491.4萬元售出，呎價26,027元。項目累售128伙，佔可售單位逾7成，套現逾18.5億元。連同同系MONACO，合共累售約472伙，套現逾60億元。
●元朗尚悅‧嶺連天台成交價逾784萬元
恒基地產(00012)旗下元朗尚悅‧嶺沽出1座28樓A室，實用面積378方呎，連294方呎天台，成交價逾784.6萬元，呎價20,757元。
●明翹匯套三房以953.8萬元售出
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯錄套三房成交，項目2A座31樓B室，實用面積566方呎，成交價953.8萬元，呎價16,852元。