新股聯易融科技通過聯交所上市聆訊
2021年03月21日 21:10
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騰訊控股(00700)為最大股東的中國供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技通過聯交所上市聆訊，高盛及中金為聯席保薦人。早前有傳聯易融計劃集資約10億美元(約78億港元)。
聯易融科技採用同股不同權(WVR)架構上市，A類股份持有人有權每股可投10票，由公司創辦人宋群持有，而B類股份持有人有權每股可投1票。初步招股文件引述行業報告，該公司2020年首9個月，處理的供應鏈金融交易金額達1,223億元人民幣(下同)，在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，市場份額為20.5%。
該公司上市前投資者極具分量，包括中信資本、正心谷資本、新加坡主權財富基金新加坡國家投資公司(GIC)、渣打銀行(香港)、招商局、新加坡的普洛斯(GLP Pte Ltd.)等，分別持有上市前12.03%、11.92%、9.2%、3.61%、3.04%以及0.92%股份。
截止2020年底止全年，受惠金融負債的公允價值變動減少，虧損按年縮窄至7.17億元，2019年蝕10.81億元；若撇除有關因素，經調整利潤達1.92億元，按年大幅飆升4.27倍。收入按年增長5.28倍至10.28億元，而作為公司主要收入來源的核心企業雲及金融機構雲業務，分別按年錄得1.41倍及46.32%的顯著增幅；新興解決方案收入則按年上升28.15%。
集團集資所得將用於增強核心科技能力和基礎研究與開發；跨境業務；提升銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力；未來的戰略性投資和收購機會；以及營運資金和其他一般公司用途。