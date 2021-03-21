新股聯易融科技通過聯交所上市聆訊

聯易融科技採用同股不同權(WVR)架構上市，A類股份持有人有權每股可投10票，由公司創辦人宋群持有，而B類股份持有人有權每股可投1票。初步招股文件引述行業報告，該公司2020年首9個月，處理的供應鏈金融交易金額達1,223億元人民幣(下同)，在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，市場份額為20.5%。

該公司上市前投資者極具分量，包括中信資本、正心谷資本、新加坡主權財富基金新加坡國家投資公司(GIC)、渣打銀行(香港)、招商局、新加坡的普洛斯(GLP Pte Ltd.)等，分別持有上市前12.03%、11.92%、9.2%、3.61%、3.04%以及0.92%股份。

截止2020年底止全年，受惠金融負債的公允價值變動減少，虧損按年縮窄至7.17億元，2019年蝕10.81億元；若撇除有關因素，經調整利潤達1.92億元，按年大幅飆升4.27倍。收入按年增長5.28倍至10.28億元，而作為公司主要收入來源的核心企業雲及金融機構雲業務，分別按年錄得1.41倍及46.32%的顯著增幅；新興解決方案收入則按年上升28.15%。

集團集資所得將用於增強核心科技能力和基礎研究與開發；跨境業務；提升銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力；未來的戰略性投資和收購機會；以及營運資金和其他一般公司用途。