薩默斯狠批美國經濟政策　聯儲局官員勢牽動債市

美國拜登政府推出1.9萬億美元紓困案，令當地經濟復甦前景更樂觀，惟同時推高通脹預期。美國前財長薩默斯警告，美國正在面臨40年來「最不負責任」的宏觀經濟政策，財政和貨幣政策衝突相當激烈，並指摘民主和共和黨一同製造了巨大的風險。

曾於兩任民主黨政府擔任要職的薩默斯指出，疫後經濟復甦將刺激需求之際，財政政策劇烈寬鬆，聯儲局又堅持不加息。

他續指，未來數年，美國有3分之1機會出現通脹加速的情況，恐令美國陷入停滯脹；另有3分之1機會沒有通脹，因為聯儲局可能全力打擊，繼而令經濟走向衰退；最後一個可能性是聯儲局和財政部在沒有觸發通脹下，推動經濟快速成長。不過，目前而言，他認為宏觀經濟政策正帶來前所未見的風險。

與此同時，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧上周六在一個論壇上指出，拜登政府最近推出的財務刺激措施，令美國發債融資的需要增加，將加劇債券供求問題，債券供應過剩將對債息構成上升壓力，預料聯儲局須買入更多債券。

他又指出，全球「過度持有」債券，實質孳息為負1點子，情況很壞，警告市場不單面臨債券需求不足，更可能出現債券拋售潮，不利美元匯價。

聯儲局主席鮑威爾上周議息後稱當前貨幣政策適當，沒有理由採動行動推低近月急升的債息。美債初時平靜，但之後再次遇上沽壓，推高債息。鮑威爾本周二及周三將參與國會聽證會，本周亦有多名聯儲局官員發表演說，可能繼續引發債市波動。

銀行股領跌下，道指上周五收市挫234點，報32,627點，以科技股為主的納指則升99點。全周計，道指、標指和納指均跌不足1%。紐約梅隆財富管理投資總監格羅霍斯基預期，股市將出現10%調整，觸發點可能是通脹或者債息急升。