85%迷你盤月租跌穿入伙水平　 北角尚譽險守1萬元

樓市氣氛回升，惟住宅租賃市場未見起色，尤其是近期「失寵」的迷你單位，部分租金更跌穿入伙時水平。東網統計20個同類型物業，佔85%現時月租入場費，比當年收樓初期更低。其中市區單幢項目北角尚譽，實用面積不足170方呎的納米單位，入場月租險守1萬元，較兩年多前低逾30%，而尖沙咀匯萃及西營盤瑧蓺開放式單位，同期亦跌租超過20%。

本港住宅樓價持續癲升，市場因應負擔能力，大量推出金額較細的迷你或納米單位，令致供應大增，反而拖低該類單位的租金。

需求減少，業主叫價明顯回軟。綜合市場資料，上述20個於近年落成入住的私人住宅項目，有17個現時入場租盤叫價，比多年前收樓初期更平，跌幅介乎約1.8至31%。而元朗尚築及屯門菁雋兩個新界盤，入場費由入伙至今都沒有變化。

其中於2018年底收樓的尚譽，實用面積約163方呎單位，當年叫租由1.45萬元起，同期一個高層C室，實用面積169方呎，以每月1.45萬元租出，呎租約85.8元。世紀21日昇黃文龍指，近年港島區細單位供應大增，不少新項目陸續入伙，在供過於求下，租金自然回落。部分業主更主動減租「留客」，亦加快同類型物業租金跌勢。尚譽現有約10個租盤，月租叫價由約1萬元起。他又稱，近日該屋苑租盤，成交月租曾跌至1萬元，包括一個實用面積170方呎的中層C室，呎租約58.8元。

另一個港島單幢盤瑧蓺，同於2018年入伙，最初月租叫價由1.9萬元起，但兩個月後已跌至1.68萬元。當年有實用面積213方呎的低層D室，成交月租達1.75萬元，呎租約82.2元。利嘉閣黃國然指出，該盤租客普遍意向承租面積較大的一房單位，項目現有約40個租盤，叫價由1.4萬元起，相比之前低約26.3%。今年3月初項目一個實用面積相同單位，僅以月租約1.3萬元租出。

至於尖沙咀的匯萃，單位實用面積約210至220方呎，2016年收樓時一個實用面積210方呎高層單位，以每月1.7萬元獲承租，呎租約76.6元。中原胡鴻洲表示，該盤月租門檻較低，故有不少捧場客，市場只剩3個單位放租，相同面積叫租由1.2萬元起，即較之前低約29.4%。

有多年買樓收租經驗的資深投資者伍冠流稱，自己過去從未購入納米單位，主要因為單位太細兼難以出租。至於買入面積較大舊樓，日後可以「博收購」，而半契物業折讓幅度亦較大，故兩者投資價值都比納米樓高。他又指，面對整體經濟下調，失業率持續上升，加上迷你單位新供應不斷增多，該類物業租值有機會再跌。