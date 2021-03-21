移民英國點「置」稱心？　專家：遠離酒吧區

英國1月底起開放申請居留英國簽證，並放寬英國國民(海外)(BN(O))護照持有人的移民限制，讓BNO持有人可與近親一同在英國居住、讀書及工作5年，及後可申請永居，再於1年後申請入籍成為英國公民。外媒報道指，英國放寬予BNO持有人申請居留英國簽證後的首兩周，已有近5,000港人申請。

近日英國政府再次修訂移民規例，容許BNO簽證持有人在非常貧困的情況下，申請政府資助，相信會進一步加強港人移民的決心。由於很多港人都是舉家移民，故校網優良、交通便利等均是置業需要考慮的因素。再者，要找到工作並不是易事，一家人在英國落地生根有甚麼需要注意的地方或是要避開的陷阱呢？

英國房地產公司JMS Global Consultancy英國升學移民總監簡敏玲(Mandy Kan)稱，倫敦是英國的首都，亦是國際金融中心，生活便利且消遣活動豐富，加上倫敦有唐人街，雖適合喜歡熱鬧和生活節奏急速的香港人，但相應樓價和生活費會比其他城市高。她指現時倫敦二手市場的平均樓價為65.4萬英鎊(約710萬港元)，而倫敦市中心平均樓價較貴，叫價136.7萬英鎊(約1,484萬港元)，東倫敦的平均樓價則較便宜，約47.3萬英鎊(約513萬港元)。

「在倫敦，雖然租金在疫情下已比去年同期下降約2%，每月平均租金高達1,653英鎊(約1.8萬港元)。而倫敦之外的地區平均租金僅每月825英鎊(約8,900港元)，比倫敦足足便宜一半，你就有概念知道倫敦租金到底有多貴。」她建議如果希望樓價和租金比較低的話，可以考慮其他大城市如曼徹斯特、伯明翰和利物浦等，樓價和租金均可以比倫敦低30至40%左右。

另外，父母帶同子女移民還需注意選址的校網是否優良，因為小學學位是根據住所距離分派。小學愈近住所，成功入讀機會愈高。至於中學的距離則可較遠，也必須屬於同一個地方政府管轄。Mandy指英國教育部的最新調查揭示了英國初中畢業(GCSE)考試中表現最好的區，其中倫敦Kingston(金斯頓)和Sutton(薩頓)區名列前茅。

這兩個地區超過三分之二的學生在11年級的兩門課程的成績在9到5級之間，位列其後的是Barnet(巴內特)，Richmond(里士滿)，Kensington(肯辛頓)和Chelsea(切爾西)區。而曼徹斯特的Altrincham(奧特林千)及Sale也是名校網區之一，區內共有7間政府Grammar School(重點中學)選擇。現時BNO 5+1家庭移居英國，小朋友可以享用免費教育包括State School(公立學校)和Grammar School。

若父母與子女一起移民，最關心莫過於當地的就業市場，是否能找到工作，獲得穩定的收入。移民人士可尋找就業中介公司協助，為自己的履歷提供專業意見，使自己更適合英國市場的需求。一些非官方的市場網絡亦有很多不錯的工作機會，故此移民人士也可以先參加相關的職業培訓，從而接觸多些非公開招聘的職位。

不過，英國政府於今年起採取歐盟和非歐盟人員全新「計分制」移民制度，鼓勵高技術勞工前往國家工作，並限制低技術勞工的數量，部分工種如科研人員及科學人才有得「加分」。有獨立諮詢機構指出，制度亦有利其他行業，例如教師和醫護人員。其實，不少英國行業正在面臨人手短缺的問題，例如工程師、社工、軟件開發、音樂藝術、金融相關職業等都有較大需求。

而即使較低技術要求的工種，如水電維修及建築的本地工人向來不足，還需依賴來自東歐人士，故英國脫歐後將需要大量此類人才，港人大有可為，所以大部分港人到當地不愁無工開！

雖然英國人比較着重工作與生活平衡(work-life balance)，故甚少加班，而且有超時補水。不過，移民人士亦要考慮一點，便是稅務制度較香港繁複。入息稅分為4級稅階，稅率介乎20至45%，在扣除稅款後實際工資可能相比香港少了一截。

有移民顧問指，婦女工作其實很普及，不少婦女選擇兼職，以平衡工作、家庭和照顧小朋友。同時不少女性選擇創業，在家工作。移居英國相對容易實行，因為英國的住所相對比香港的大，因此可輕易擁有具彈性的工作與家庭生活。

Mandy指，英國企業對全新的BNO移民及入籍政策剛開始探究新法規，BNO政策卻十分受英國市民歡迎。「由於香港與英國有悠久的歷史淵源，另外是香港人在英國有着很好的聲譽。在英國企業眼中十分吃香，非常願意聘用香港人。」

英國政府日前公布1.5億英鎊成立基金，旨在幫助社區團體收購當地財困的酒吧(Pub)，換言之，英國不少Pub將會變成社區中心。全英國目前約有5萬家Pub，一些地區沒有超市反而有Pub進駐，這些Pub通常具備餐廳、社區聚腳點的功能。

Pub除了提供酒水及各式美食外，還能舉辦居民活動，例如每周舉行的棟篤笑和經典的Pub Quiz問答比賽。Pub亦會直播球賽，甚至直播除夕倒數，讓一家大細聚餐，感受節日的氣氛。不過，由於Pub數目多且全國各地都有，對生活影響就較大。也許對於單身人士或年輕夫婦來說，居所附近有間Pub似乎挺寫意，而對於接受不了滋擾的家庭，在英國土生土長的Mandy指絕不能忽略英國人醉酒問題。

根據2019年的全球調查，英國為全球最「爛飲」國家，每人平均每星期醉酒一次。2020年有調查指逾5%年輕人曾因醉酒入院。每逢周五、六的晚上，總會在倫敦不同的街道見到喝醉的人，醉酒衍生不少街頭暴力問題，長年累月下，會對社區造成很大的困擾。再者，現時政府更出手資助社區團體「保育」Pub，令Pub名正言順成為社區中心。日後市民若受附近醉酒客滋擾、打架鬧事，由於Pub已成為社區中心，故不會遷移或關閉，即使發生事故後向地方議會投訴，都可能遭冷待，甚至不獲受理。

面對這個趨勢，Mandy指唯一方法就是在移民揀物業的時候，留意附近Pub的分布，並確保住所與Pub有一定的距離。除了免受噪音滋擾外，還有減少因環境惡劣而被迫搬遷的風險，若父母擔心酒吧風險，便要多加留意住所周圍的環境。