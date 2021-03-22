宏利：港澳需求驟增抵銷內地客下降影響

中港兩地通關仍受限制，內地客來港投保遙遙無期，宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞(Damien Green)接受東網訪問時表示，疫情下港澳客戶投保需求驟增，可助抵銷內地客下降的影響，尤其本港健康及退休產品需求強勁，對今年業務前景感到樂觀，目標今年代理人數目達雙位數增長。

據宏利香港早前公布的業績，年度化保費等值銷售額按年下降一成，惟戴明鈞指，整體業績表現已優於市場平均水平。由於香港人口老化加速，醫療保健需求增加之餘，預期壽命提高亦帶動更多退休資金的需要，加上醫療服務昂貴及通脹不斷上升，認為香港健康及退休市場潛力龐大。

宏利香港去年康健保費佔年度化保費等值銷售額(APE)的25%，他透露，去年自願醫(VHIS)佔醫療新業務的64%，第四季危疾產品銷售增長24%，有信心APE可保持雙位數增長。

內地業務無疑至關重要，惟他指，公司歷來主要集中香港客戶，若日後中港兩地通關後，將吸引更多投保需求。若撇除內地訪港客戶的銷售額，去年APE實際增長3%，反映本地業務具有韌性。

他強調，去年公司業務穩定，代理人團隊功不可沒，作為主要銷售渠道，其銷售貢獻佔去年APE的70%。截至去年底，代理人數目按年增長6%，至1.07萬的新高，今年勢繼續增聘人手，包括具內地背景的代理人。

電子化為大勢所趨，他透露今年在相關方面的投資金額超過2.3億元，主要用以建立新客戶網站及應用程式(App)，未來數碼化的投資只會有增無減，該管理層團隊早前亦舉行會議，討論未來3至5年數碼化轉型的藍圖，客戶索償將會是明年電子化的大方向。