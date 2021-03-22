富蘭克林鄧普頓：中印股市投資機遇處處

雖然新興市場總體上面臨一些挑戰，但我們仍然對新興市場前景保持樂觀，當中包括中國經濟從疫情中迅速復甦，以及疫情爆發後出現的眾多潛在結構性機會。

中國政府部門應對疫情的技巧和速度帶來了V型復甦，我們相信這充分預示着未來一年中國經濟將繼續有強勁表現。今年中國的經濟政策可能會運用貨幣、財政或監管槓桿，專注於實現經濟的正常化。中國股市亦提供了不少投資機會，數碼化、技術的採用以及某些行業的進一步整合，都將為中國帶來一些長期投資機遇。

最近，中國政府承諾2060年實現碳中和，這或會在可再生能源領域和電動汽車行業帶來一些引人矚目的機會。企業利用技術從傳統的實體企業轉向創建在線平台的發展軌迹，符合中國政府的措施，即是降低交易成本，並接觸以前無法獲得商品和服務的社會階層。展望未來，我們認為第五代無線(5G)技術、數碼化等的概念超出了消費領域，並可能成為推動其他行業發展的有利驅動力。

另一新興市場印度的預算主要側重於基礎設施和製造業，以吸引資本，並促進可持續的長期增長。強調基礎設施發展應對建築和水泥等行業大有裨益，而計劃提高外資直接投資保險公司的限額，對該行業而言無疑是個好消息。國內生產總值亦會恢復增長，加上對基礎設施和工業增長的推動及有利的利率環境，可能支撐貸款增長，而這可能使擁有龐大企業貸款活動的銀行受益。雖然短期內消費領域或缺乏直接的催化劑，但隨着投資驅動的GDP增長提高，可支配收入也會隨之增加，進而增加國內消費。

此外，我們仍然對印度長期消費的趨勢保持樂觀，並且相信處於行業有利地位的企業可以利用自身的競爭優勢，在行業整合中增加其市場佔有率。我們預計隨着經濟活動逐漸恢復到疫情前的水平，印度的經濟將在今年持續復甦。在經歷疫情相關的經濟低迷之後，企業盈利將會呈上升趨勢，並有望實現盈利正常化。

總體而言，我們對新興市場的股票前景保持樂觀。同時，我們亦會對一些風險保持警覺，當中包括持續存在的疫情、地區和全球地緣政治的風險。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊