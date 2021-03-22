房策將大變？醒目港人勒緊荷包謀定後動 新樓銷售閉翳…
2021年03月22日 08:00
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最近政治主導香港房策的一系列動作，的確令人眼花瞭亂，吸引一眾樓民食花生睇表演。可以肯定的是，未來住宅供應將會大增。至於會不會再有1997年的《八萬五建屋計劃》？表面上的政策未必會大張旗鼓，但實際上住屋供應數量增加雖不中亦不遠矣，上車人士大可不必心急，「畀多少少時間睇定啲」。
正所謂「無巧不成話」，自從內地發話要香港解決房屋問題之後，就見廉署出手打擊元朗「套丁」行為，震撼整個地產市場；「勢估唔到」隨後利好住宅供應的消息更是一個接一個......
早於2019年底及去年初就由地產商以象徵式1元租金捐出的兩幅元朗地，擾攘逾1年後，屋宇署終於在上周四(18日)批出過渡性房屋的建築圖則，合共涉及住宅面積逾102萬方呎，料可提供逾4,000個臨時過渡性單位。照目前圖則來看，該批臨時建築房屋全數樓高4層，建築難度不高，為何要一年後才有圖則？「效率之高」令人瞠目咋舌。
除了上述臨時供應，亦有人開始打維港填海的主意。同樣是上周四，有立法會議員提出無約策力議案，研究修訂《保護海港條例》及落實觀塘避風塘填海工程。一如預料，議案遭到建制派否決。不過，值得留意的是議案失敗後，該名議員的一番情緒性發言，直斥「大黨們」才是「阻住香港發展嘅絆腳石」。在最近的政治氛圍中，既然有人對既得利益者發起挑戰，相信該議案放上議程的日子亦不遠矣。有興趣了解事件詳情的看官不妨移步http://bit.ly/3sbQJXL 。
上述一連續動作，均見香港並非無地，只是以往供應都由既得利益者牽控，限制住宅供應量成為調控港樓的工具。先不判斷未來樓價是升是跌，但住宅供應顯著增加幾是定局。
難怪號稱臨海樓王、獲超額認購云云的九龍地王新盤，近日的次輪銷售不甚順利，上周三單日沽出35伙，僅佔當日可售單位28%。可見港人並未被最近的樓市熾熱氣氛沖昏頭腦，醒目港人已經察覺風向轉變，實行勒住荷包，謀定而後動。
東網產經專欄作者 林南冧