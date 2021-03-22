房策將大變？醒目港人勒緊荷包謀定後動　新樓銷售閉翳…

最近政治主導香港房策的一系列動作，的確令人眼花瞭亂，吸引一眾樓民食花生睇表演。可以肯定的是，未來住宅供應將會大增。至於會不會再有1997年的《八萬五建屋計劃》？表面上的政策未必會大張旗鼓，但實際上住屋供應數量增加雖不中亦不遠矣，上車人士大可不必心急，「畀多少少時間睇定啲」。

正所謂「無巧不成話」，自從內地發話要香港解決房屋問題之後，就見廉署出手打擊元朗「套丁」行為，震撼整個地產市場；「勢估唔到」隨後利好住宅供應的消息更是一個接一個......

早於2019年底及去年初就由地產商以象徵式1元租金捐出的兩幅元朗地，擾攘逾1年後，屋宇署終於在上周四(18日)批出過渡性房屋的建築圖則，合共涉及住宅面積逾102萬方呎，料可提供逾4,000個臨時過渡性單位。照目前圖則來看，該批臨時建築房屋全數樓高4層，建築難度不高，為何要一年後才有圖則？「效率之高」令人瞠目咋舌。

上述一連續動作，均見香港並非無地，只是以往供應都由既得利益者牽控，限制住宅供應量成為調控港樓的工具。先不判斷未來樓價是升是跌，但住宅供應顯著增加幾是定局。

難怪號稱臨海樓王、獲超額認購云云的九龍地王新盤，近日的次輪銷售不甚順利，上周三單日沽出35伙，僅佔當日可售單位28%。可見港人並未被最近的樓市熾熱氣氛沖昏頭腦，醒目港人已經察覺風向轉變，實行勒住荷包，謀定而後動。

東網產經專欄作者 林南冧