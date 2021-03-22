道指期貨偏軟　美匯指數升破92關

●美匯指數升至92.08；港匯見7.7654；離岸人民幣(CNH)處6.5134；美元兌日圓企108.86；歐元跌至1.1887；英鎊弱見1.3837。金價跌至1,739美元。布油跌至63.78美元，紐油處60.73美元。比特幣企5.7萬美元水平。道指期貨受壓。

●知乎赴美上市招股價最高11.5美元，騰訊阿里京東齊認購。

●美國網上券商Robinhood擬拓虛擬貨幣業務。

●沙特阿美去年少賺44% 料高油價難持續

●港股美國預託證券(ADR)上周五收報29,150點，較香港收市升162點或0.56%。

●即月恒生指數夜期上周五收報29,041點，升107點，高水50點，成交17,881張。

●4月紐約期油上周五收漲2.37%，每桶報61.42美元，結束此前連續5個交易日下跌的趨勢，但全周仍累計下跌6.38%。

●4月紐約期金上周五收報每安士1,741.7美元，漲0.5%；全周累升約1.3%。

●危機更大了！俄羅斯意外加息0.25厘。

●煤氣公司：考慮香港經濟情況，今年未計劃調整煤氣費。