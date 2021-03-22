道指期貨偏軟 美匯指數升破92關
2021年03月22日 08:08
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●美匯指數升至92.08；港匯見7.7654；離岸人民幣(CNH)處6.5134；美元兌日圓企108.86；歐元跌至1.1887；英鎊弱見1.3837。金價跌至1,739美元。布油跌至63.78美元，紐油處60.73美元。比特幣企5.7萬美元水平。道指期貨受壓。
●上周五(19日)為美股「四期結算日」，3大指數漲跌不一，道指跌234點，收報32,627點；納指升99點或0.76%，收報13,215點；標指跌2點或0.06%，收報3,913點。 https://bit.ly/3s63dzN
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●聯儲局主席鮑威爾承諾當局會繼續全力支持經濟復甦，只要經濟有需要，就會一直提供支持。 https://bit.ly/3c2CgaL
●美國前財長薩默斯狠批美國經濟政策，聯儲局官員勢牽動債市。 https://bit.ly/2NEBveL
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●港股美國預託證券(ADR)上周五收報29,150點，較香港收市升162點或0.56%。
●即月恒生指數夜期上周五收報29,041點，升107點，高水50點，成交17,881張。
●4月紐約期油上周五收漲2.37%，每桶報61.42美元，結束此前連續5個交易日下跌的趨勢，但全周仍累計下跌6.38%。
●4月紐約期金上周五收報每安士1,741.7美元，漲0.5%；全周累升約1.3%。
●英國富時100指數上周五跌1.05%，收報6,708點；德國DAX指數跌1.05%，報14,621點；法國CAC指數跌1.07%，報5,997點。 https://bit.ly/30YNtCP
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