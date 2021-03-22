潘梓生：聯儲放鴿　金價有支持

市場期待已久的聯儲局會議在周三落幕，重點仍然在於關注聯儲局對債息上升有何對策。不過，誠然市場對聯儲局抱有太大期望，而主席鮑威爾及財長耶倫一直表示債息上升乃經濟向好的好兆頭，因此寄望聯儲局推動孳息率曲線控制，或是扭曲操作去遏止債息上升有點不切實際。

另外，由於市場預期2022年將會開始加息，並預期通脹會持續高企，此等預期明顯與聯儲局的立場相距甚遠。故此，聯儲局的言論在立場不變的情況底下，將被視為鴿派言論，也正因聯儲局會後聲明符合市場預期，被視為鴿派的言論推升貴金屬的價格，金價曾一度重上1,750美元。

現時愈來愈多投資者加入看淡美債的行列，加上10年期債息繼續創下近期新高，相信債息上升的趨勢將延續，即美債價格將繼續下跌。當然，現時聯儲局仍然能以經濟預期轉強作為不干預債市的藉口，但若債息抽升至令市場對美債失去信心時，屆時債息急升的狀態可能一發不可收拾。現時美債息仍然處於過去40年的下降通道的平均值以上，相信仍然有一定的上升空間，而美債期貨相反則很有可能繼續回落，下方目標將為128。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生