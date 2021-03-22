陳政深：現時大手加注風險高

美國聯儲局主席鮑威爾上周在議息記者會上放鴿，但同時表明，現有的貨幣政策適當，意味美聯儲官員對債息抽升仍抱觀望態度，市場對後市似乎暫缺啟示，上周投資市場縱見波動，卻仍未走出區間；不論美股港股，新經濟股均見走勢慘烈，有估值可言的股份走勢尚算樂觀，至少道指仍持續創出新高。

上周提過港股後市要審視幾個因素，似乎仍未有太大的指向作用。事實上，恒指亦未有太大變化，28,500點至29,500點仍是恒指的波幅區間，而指數的關鍵在於50天線。技術上，指數必須企穩於50天線之上。所謂企穩，是指數必須連續三個交易日收於其上，否則中線仍難言穩陣。另一個條件，是10天線須重上50天線之上。在現有的死亡交叉之下，大手加注只會承受更大風險。

部署上，投資者應嚴控注碼，短炒須以較之前更短的時點視之，同時亦不忘部署吸納績優的防守股份，即具基本因素、有估值可言者。

另外，集團將借貸比率保持於三成左右水平，在目前市況而言偏向穩健，全年派息有10%的增長，至22仙。走勢上，股份績後走俏，投資者可待股價略作回吐再行收集，以3.3元計，返3元為止蝕參考，中線阻力位為4.5元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士)