港股缺乏方向　騰訊小米做好　滙豐受壓

港股低開近200點後隨即拗腰，恒生指數倒升148點，高見29,139點，暫於兩萬九關水平爭持。國企指數升60點；科技指數偏軟，主板成交400億港元。

科技股個別發展，騰訊升1.9%，重上640元；小米集團升2.8%報27元；京東集團升1.2%。美團偏軟；阿里巴巴跌0.5%。舜宇光學跌2.5%，是表現最差藍籌。

其他藍籌股個別發展，長和反彈3%表現最佳；長實則回吐1.3%。石油及內銀股撐市，三桶油漲1%至2.1%；工、中、建三大內銀股升1.1%至1.5%。不過滙豐控股跌1.2%拖低大市；香港交易所、友邦保險及中國平安跌0.3%至0.5%。

【09:20】港股偏軟 滙豐挫近2% 科網股個別發展

道指期貨跌近百點，日股早段急挫逾600點。港股開市跌189點，恒生指數報28,801點；國企指數低開38點，報11,245點；科技指數跌21點，報8,529點。

金融股拖低大市，滙豐控股跌1.9%，開市報45.9港元；香港交易所及中國平安跌1.5%及1.3%；建設銀行跌0.9%；友邦保險跌0.7%。

大型科網股個別發展，美團及阿里健康跌2.1%；快手跌1.5%；阿里巴巴跌0.9%；京東集團偏軟；騰訊升0.4%；小米集團升1.9%，是表現最佳藍籌。