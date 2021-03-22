李偉傑：三一國際目標價上望9元

根據國家發改委、國家能源局等八部門聯合印發的《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》，2025年大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化，2035年各類煤礦基本實現智能化。集團受益於煤礦智能化建設持續深入推進，智能化、自動化、綠色安全高效的煤機設備需求預料將持續增加。集團產品分為兩大板塊，分別是礦山裝備業務板塊包括煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛；另外是物流裝備業務板塊包括貨櫃箱裝備、散料裝備及通用裝備(包括岸邊龍門起重機、高架吊、重型叉車及伸縮臂叉車等)。

市場發展上，集團現時海外業務收入佔集團比大約20%，預料美國等地方為刺激經濟復甦，美國將啟動大基建等項目，伸縮臂叉車和重叉等專為海外設計的產品逐漸獲得認可下，集團海外市場發展空間繼續擴大。

此外，集團亦堅持研發創新驅動戰略，通過技術革新對產品進行升級換代，適應市場對設備智能化、自動化、及綠色高效的新需求，而在今年1月集團出公告，從三一築工收購三一建築機械人(西安)研究院有限公司70%股權，現金代價為1,782萬元人民幣，據公告收購價格相比目標公司估值折價30%。目標公司主要從事研發、製造及銷售機械人及自動化設備，用於智能生產線的塗裝、立體倉庫等工序，以及預製混凝土生產線及建築工地，擁有13項有關機械人的專利。預料可提升集團智能化生產水平和生產效率。

在業績表現理想以及資源價格持續上升，加上憧憬美國等地海外訂單持續增長，可趁股價調整時吸納，買入位置可在7.8港元水平，初步目標9元，中線目標9.5元，若跌穿7元先行減持。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑(筆者為證監會持牌人，筆者及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)