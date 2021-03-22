全球網絡通訊產業晶片缺貨嚴重　部分交貨期長達一年…

外媒引述台灣晶片業消息指，近期網絡通訊晶片缺貨問題非常嚴重，目前業界產能的確無法滿足客戶全部需求，不同晶片的交期依照客戶、製程等不同而有所差異，平均而言確實有所拉長，部分晶片交期甚至長達52周。

業者指出，疫情催動數碼轉型加速，對半導體元件需求更旺盛，不只應用裝置數量成長，內含半導體零組件也增加，晶圓代工產能即使想要擴增，無法在短時間內完成，造成現在供需失衡的情況。

網通晶片包含5G行動網絡、無線網絡WiFi 6、寬頻、交換器等應用。過往網通業晶片需求相對穩定，但疫情爆發後，全球加快5G建設，加上民眾在家工作、遠距教學，以及線上娛樂等上網需求大增，對網速要求也更高，提前布建高速網絡硬件，掀起網通業換機潮，原本預期未來三、五年才會達成的網通換機量，最近瞬間爆發，加上晶圓代工產能不足，網通晶片開始大缺貨，成為繼電腦、手機之後，另一個鬧晶片缺貨的領域。現時可以交的貨，都是三、四個月前就向晶圓代工廠下的單，而客戶來要貨的數量，並無法全額供應，所以只能每個月先交一部分，其他的則再延到下個月或更久之後交貨。