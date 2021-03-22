李偉傑：港股未擺脫上落市 美團業績前掂唔過
2021年03月22日 10:46
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中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期維持反覆整固格局，恒指在28,300至29,800點上落。隨着美國10年期債息升破1.7厘，相信新經濟股份「殺估值」已七七八八，市場關注多隻藍籌公布業績，以及內地股市何時可回穩。相信在未有重大利好或不利消息前，港股仍未擺脫上落區間，恒指重要防守位在100天線約27,800點附近。他又補充，現階段新、舊經濟股繼續輪動，在債息趨升下，今年內銀或本地銀行股投資價值浮現，兩個板塊均值得留意。
本周小米集團(01810)、美團(03690)及騰訊控股(00700)將陸續公布業績。李認為，小米獲美國暫時叫停投資禁令，加上有回購消息支持，帶動股價由低位回升，相信股價在26至27港元先行整固，要待業績後才有明顯方向。而美團估值仍然偏高，若業績出現落差，股價調整壓力亦大，績前觀望為上。
至於騰訊，預期在手機遊戲業務有較大增長，加上有新業務支持，相信將成為股價上升的催化劑，且估值不算太貴。只是內地平台經濟仍面對監管風險，若相關因素淡化，股價有望追落後。
李又指，隨着大市回落，成交逐步縮減，加上北水流入意欲亦降低，拖累香港交易所(00388)股價表現。雖然陸續有大型中概股來港上市，但短期未必能支持股價反彈，50天線(現約在495元)有一定阻力，下方支持則在100天線約440元附近。