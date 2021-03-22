李偉傑：港股未擺脫上落市　美團業績前掂唔過

中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期維持反覆整固格局，恒指在28,300至29,800點上落。隨着美國10年期債息升破1.7厘，相信新經濟股份「殺估值」已七七八八，市場關注多隻藍籌公布業績，以及內地股市何時可回穩。相信在未有重大利好或不利消息前，港股仍未擺脫上落區間，恒指重要防守位在100天線約27,800點附近。他又補充，現階段新、舊經濟股繼續輪動，在債息趨升下，今年內銀或本地銀行股投資價值浮現，兩個板塊均值得留意。

至於騰訊，預期在手機遊戲業務有較大增長，加上有新業務支持，相信將成為股價上升的催化劑，且估值不算太貴。只是內地平台經濟仍面對監管風險，若相關因素淡化，股價有望追落後。