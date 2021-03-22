麥嘉嘉：招行績佳　穩健收息之選

美國聯儲局不延長放寬銀行補充槓桿比率的規定，令美銀行股受壓，利淡美股表現。本周焦點仍然是聯儲局消息包括鮑威爾將於周二及三(23及24日)分別與財長耶倫一同出席國會委員會發言，就經濟與利率前景發表看法。外圍焦點，今(22日)開始的國際清算銀行(BIS)峰會。除了鮑威爾講話外，歐洲央行行長拉加德、英倫銀行行長貝利、加拿大央行行長麥克勒姆(Tiff Macklem)，以及其他央行行長也會發表演說。數據方面，美國周五公布的個人開支指數亦受市場關注，因爲個人開支價格指數(PCE deflator)被聯儲局視爲通脹指標。

另一方面，中國央行發布數據顯示，3月1年期貸款市場報價利率(LPR)為3.85%，1年期與5年期品種均與上月持平。另外，中國證監會主席易會滿表示，中國要注重統籌開放與防範風險的關係，防範外資大進大出。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人士，並無持有上述股票)