未懼中企索償280億　烏克蘭凍結引擎商資產

中美角力延伸至歐洲。烏克蘭政府3月初以國家安全考量，將中國垂涎已久並握有大量股權的世界頂尖飛機引擎製造商——馬達西奇(Motor Sich)收歸國有，以免落入中國天驕航空之手。因數度併購不成，天驕航空等中國投資者已把烏克蘭告上國際仲裁法院，要求該國賠償36億美元(約280億港元)損失，這反令烏克蘭態度更強硬，並宣布當地法院已凍結馬達西奇的資產及股份。

烏克蘭國家安全和國防委員會早前表示，基於國家安全考量，要將飛機引擎製造商馬達西奇歸還給烏克蘭人民，收回變為國有。馬達西奇有「動力沙皇」美譽，亦是烏克蘭唯一航空發動機廠商，中國覬覦其擁有的關鍵技術，故透過北京天驕航空等中企數度提購，卻頻頻受阻。

據美媒報道，馬達西奇的股權由當地財閥博古斯拉耶夫通過他自己以及其家族所持有的一批在海外註冊的離岸公司所控制。當地報道指，中方已擁有馬達西奇高達75%的股權，故烏克蘭不得不出手主動攔下中企併購案，並宣布將馬達西奇收歸國有後。該國表示，僅承認使用正規管道的外國投資，凡是利用灰色和隱蔽方式，該國並不知道的離岸公司的外國投資人，該國將不會承認類似的投資行為，這樣的投資者也令人懷疑。

報道指，中國大量使用的各種型號俄製直升機，其中許多引擎都來自馬達西奇，美國不願看到烏克蘭發動機技術流入中國。日本也希望阻止烏克蘭軍工科技出口中國，而俄羅斯基於利益考量，這次立場幾乎與美國一致，阻止中國控制馬達西奇，就是着眼於中國可以繼續依賴俄羅斯提供引擎發動機支援。對此，天驕航空等中方投資者不死心，已將烏克蘭告上國際仲裁法院，要求烏克蘭賠償36億美元損失，指摘烏克蘭當局的舉動如同掠奪。

其實，烏克蘭對中國市場相當依賴，60%的鐵礦砂出口到中國，玉米、葵花籽油等農產品亦面臨同樣情況，中國佔烏克蘭對外貿易比例達13%。不排除今次事件，為兩國貿易戰揭開序幕。