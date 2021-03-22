黑石擬483億提購皇冠度假集團　分析看淡質疑出價過高

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)，獲美國私募基金公司黑石集團(Blackstone Group)出價62億美元(約483.6億港元)提出全面收購。然而主流分析均看淡，認為出價過高，原因是皇冠負面消息纏身、捲入多宗索償訴訟，並且連續遭澳洲三個省份的監管機構調查，有機會失卻澳洲所有賭牌。

皇冠在今日(22日)發公告，表示在周日(21日)收到黑石的不具約束力的收購建議，按安排方案以指示性價格每股11.85澳元(約71港元)現金全購，惟該價格需減去任何股息或分紅的價值。

有關建議需先通過多項條件，包括盡職審查、債務融資安排、皇冠的董事一致投票贊成，也要黑石獲澳洲監管當局確認可以持有悉尼、墨爾本、珀斯的賭牌等。公告稱，皇冠已就有關建議委任財務和法律顧問，董事會正評估有關建議，仍未作任何定案，並將會邀請持份者和監管機構參與其中。

券商摩根大通發表報告，撇除本次建議交易未必能夠獲得小股東們的同意之外，黑石如要持有澳洲賭牌，需獲當地監管當局的誠信調查，今年內都未必能夠完成。而就皇冠近期的多項醜聞，調查重點將會落在黑石在美國的博彩業務有否涉及賭業中介(俗稱疊碼仔)。

皇冠的監管風波源於2016年時，有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱疊碼仔或涉嫌販毒。

事件迄今已發展成該公司行政總裁及總法律顧問等多名高層或董事2月起相繼辭任，而帕克本人於皇冠的股權和影響力也備受爭議。事實上，皇冠位於珀斯的賭場2月底時已被西澳省博彩及賭注局(GWC)下令不得參與疊碼仔、高級賭客或貴賓賭客活動。