美媒分析指全球大國競爭開新局　科技網絡影響力成主軸

美國總統拜登上任還不到60天，就在上周先後與中國及俄羅斯過招。美國傳媒《紐約時報》分析，這顯示全球大國競爭正進入新賽局，相較於之前冷戰的軍備競賽，這回將以科技、網絡衝突和影響力行動為主軸。

該報道指出，大國競爭已醞釀多年，從中俄展現威權本色，就逐漸成形，但拜登上周受訪時認同普亭是「劊子手」、中方官員在中美高層會談時直斥美方認為世界希望複製美國體制的觀點錯誤，亦讓外界見識到大國對立有多嚴重。

該分析認為，美俄、中美的衝突發生在鏡頭前，主要是為了作秀，着眼各自國內觀眾，但卻未必全是「做戲」。中美高層會談開場的戲劇性場景，讓人想起1960年時任蘇聯領導人Nikita Khrushchev在聯合國大會拿鞋子敲桌怒罵美國帝國主義的情景。報道指出，當前的大國競爭和冷戰的差異之一在於，俄國的經濟實力不如前蘇聯，卻較擅長破壞、灌輸恐懼，還以黑客攻擊美國網絡基礎設施。

中國提升實力的手段則非靠核武或擴張軍備，而是拓展經濟影響力，包括以政府補貼的5G技術串連拉丁美洲、中東、非洲及東歐國家，並積極在全球鋪設海底電纜，確保網絡在中國擁有的線路上運作。

該分析認為，美國上周與中方官員的會談後，更加看清中國的意圖，也就是運用其經濟、外交及軍事影響力，改變外界的批評；這也彰顯出中國更確信自己有能力挑戰美國，推動自己的跨國合作願景，凸顯拜登政府想抑制中國影響力，將遭遇艱巨挑戰。

美國國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文上周和中方高層的當面對話，目的之一是讓中方相信美方決心全方位與中國競爭，並與歐洲、印度、日本與澳洲打造全新產業夥伴關係。該報道指出，美國這種新策略能否成功，仍待觀察，但近年來中國對美國行動的回應難以預測，提高這項任務的難度。

該分析認為，俄羅斯亦渴望削弱美國影響力，並成為中國在部分國際組織中的新盟友，且兩國喜好使用暴露美國弱點的非戰爭武器，如入侵有如美國政府與民間企業命脈的網絡系統，最後結果與冷戰時期類似，就是關係會轉趨緊張。