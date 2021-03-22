周樂樂：A股調整料近尾聲　關注碳中和概念股

過去一周，滬深兩市主要指數全線縮量下跌。其中，創業板跌3.09%、中小板跌3.43%、上證50跌3.32%。申萬一級行業中，10個行業上漲18個行業下跌，表現最強的前三行業是輕工製造、國防軍工和公用事業，最弱前三行業是電氣設備、電子和非銀金融。數據上看，市場結構性行情明顯，這與機構調整配置有關，資金偏好估值低具備較高防禦性的行業，如公用事業、輕工製造等，早前熱門的電子、新能源等仍趨勢仍沒有止跌迹象。

市場消息來看，短期偏空因素持續擾動市場，但不改市場長期上行趨勢。近一個月國內環境相對穩定，美債收益率2月以來的大幅上行引發投資者擔憂，資金面上流動性的收緊增加了高估值核心資產回調壓力。疫苗問題也在不斷擾動市場情緒，到目前德國、法國、意大利在內的至少16個歐洲國家暫停使用阿斯利康疫苗，法國重啟疫情限制措施，這影響海外市場信心，而中國國產疫苗產能大幅增加，接種的速度在加快，利於國內市場信心回穩。

國內經濟方面，生產端與消費端復甦超預期，經濟恢復情況好。 1至2月份工業增加值、全國服務業生產指數、社會消費品零售總額同比等均高於市場預期。這些數據顯示國內經濟恢復情況好，對A股有較強支撐。

資金面方面，國內2月份社會融資規模和人民幣貸款超預期，貨幣供應量增速回升明顯，數據顯示國內經濟融資需求較為旺盛，信貸供需兩旺，整體金融環境仍然寬鬆，減弱市場對國內流動性收緊憂慮。美國國會1.9萬億美元財政刺激政策逐步落地，目前還不必擔憂美聯儲政策收緊，美聯儲為配合刺激計劃實施，將繼續維持寬鬆。歐洲央行也多次表示目前寬鬆的貨幣政策不會變。因此當下全球範圍內低利率以及超寬鬆的貨幣政策在未來持續的概率依舊較大，降低投資者擔憂。

綜上所述，儘管近期市場存在短期偏空因素，但無論在國家政策、國內經濟復甦趨勢，還是資金面寬鬆情況，仍對國內A股有較大支撐。預計A股短期調整接近尾聲，有望震盪回升，而A股的行業輪動仍將繼續，短期的擾動有望帶來介入良機。近期可重點關注碳中和涉及到的產業，如節能設備、新能源車產業鏈、光伏風電產業鏈等，也可關注低估值具備較高防禦性的地產與保險板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂