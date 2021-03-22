搶市佔！人造肉企紛降價　料3年內與真肉睇齊

人造肉近年在市場受到關注，可是其產品價格相對真肉較高，相對削弱了對消費者的吸引力。外媒報道，Impossible Foods等人造肉公司正試圖透過減價搶佔「真肉」市場，專家預料，人造肉零售價格將在2至3年內降至與真肉同一水平。

報道稱，Impossible Foods上月宣布，旗下漢堡肉於美國的建議零售價格調降20%，至每磅11美元(約86港元)。同時，以色列公司Future Meat Technologies亦表示，已透過生物反應器培養出每塊價格只需7.5美元的雞胸肉，遠低於培植肉2013年剛推出時的30萬美元。

分析員稱，植物肉目前佔整體肉品市場的比率僅約1%，而味道、標榜健康及價格成為人造肉公司擴大客群的關鍵要素。人造肉研究和遊說團體Good Food Institute分析師威斯頓表示，若植物肉的價格能夠降到一定門檻，所有零售通路都能上架。相反，若人造肉無法降至特定價格，意味着產品難以進入多數零售商店，消費者也買不到這些食品。企業高層和分析師預計，植物肉零售價格將在2、3年內降至與真肉同一水平。貝倫堡銀行(Berenberg)駐紐約分析師也認為，兩者差價已逐步縮小。

報道續指，美國植物肉公司Beyond Meat目標是2024年前，旗下至少有一個產品的價格能與真肉同價，其執行長Ethan Brown上月指出，計劃發展全面整合生產設備，以降低人力和物流成本。美國農業部估計，美國牛肉漢堡肉的平均價格為每磅5美元。根據美國銀行(BofA)數據顯示，Beyond Meat漢堡肉的平均零售價格已降至每磅約9美元，低於該公司2019年掛牌上市時的約12美元。值得留意，過去一年美國牛肉價格漲價，有助縮小人造肉與真肉的價差。

長遠來看，人造肉產業的規模持續擴大，將帶來成本效益，有助進一步壓低植物肉和培植肉價格。顧問公司AT Kearney認為，植物肉未來上架價格可望比真肉便宜30%至40%，然而，要實現此目標產業將需要一番整合，以推動生產設備的進一步投資。