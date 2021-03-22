【高盛推介】騰訊反彈 留意貼牛
2021年03月22日 12:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(19日)跌約2%，周一(22日)早段則見反彈，高開約0.4%，曾升見643.5港元，為過去1周高位，及後升幅收窄，表現領先同業及大市。
騰訊將於周三(24日)公布去年業績，市場預期去年非國際財務報告準則純利料介乎1,190億至1,261.06億元人民幣，按年增加26.1至33.7%。騰訊旗下遊戲開發商Epic Games，於最新一輪融資中市值達到280億美元，成為全球10大最有價值初創公司之一。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金轉向追捧好倉，錄得約5,960萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約4,320萬及1,640萬元。而上周五則見675元以下收回價的熊證獲資金沽出，並見700元以上收回價的遠熊獲資金部署。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水持續吸納騰訊，當中過去4個交易日皆錄得資金淨買入，合共約45.7億元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約8%，年期約2個月的高槓桿騰訊購證(28702)。低面值選擇可留意年期約6個月，換股比率500兌1的騰訊購證(21473)。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市騰訊牛證(50025)。遠牛選擇可留意騰訊牛證(69785)。
騰訊購證28702，行使價686.38元，2021年5月25日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、高槓桿。
騰訊購證21473，行使價700.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿5.7倍，低面值。
騰訊牛證50025，收回價623.18元，行使價620.38元，換股比率500，槓桿比率33.2倍，新上市貼牛。
騰訊牛證69785，收回價600.18元，行使價597.38元，換股比率500，槓桿比率15.5倍，近33元收回距離遠牛。
騰訊沽證21564，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿、低街貨。
騰訊熊證64243，收回價670元，行使價673元，換股比率500，槓桿比率14.3倍，新上市。
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