按證公司與5銀行簽訂基建貸款合作框架諒解備忘錄

香港按揭證券公司與東方匯理銀行、香港上海滙豐銀行、ING銀行、法國外貿銀行，以及渣打銀行5間合作銀行簽訂基建貸款合作框架《諒解備忘錄》，就按揭證券公司與合作銀行在基建貸款上的合作設下主要準則，包括初級市場參與及次級市場銷售的揀選貸款條件、參與方式及執行程序。

《諒解備忘錄》有助合作銀行為按揭證券公司揀選合適的基建相關貸款資產，並促進按揭證券公司進一步履行其基建融資及證券化業務的使命──填補基建融資市場缺口及鞏固香港成為基建融資中心。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，《諒解備忘錄》可加強按揭證券公司與一眾富基建融資經驗的專業市場參與者之間的合作。該些合作銀行能提供穩定和高質素的基建融資項目，有助按揭證券公司累積多元化及具規模的貸款資產組合後，達成基建貸款證券化的業務目標。

渣打企業、金融機構及商業銀行部董事總經理兼香港區主管許穗華表示，新興市場猶其需要基建融資，據世界銀行估計，這些市場投資短缺甚為龐大，高達每年1.3萬億美元。該行去年更新可持續目標(Sustainability Aspirations)，冀在2020年至2024年底期間，提供資金或促成總值達750億美元的可持續基建、潔淨技術及可再生能源項目。