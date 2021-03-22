調查：香港小型企業商業信心破底　亞太區城市中最「悲」…

新冠肺炎疫情持續肆虐，重挫本港及環球經濟。澳洲會計師公會調查發現，香港小型企業的商業信心跌至新低，僅21%企業預計將會實現增長，較年跌5個百分點，遠較調查平均值61%為低，亦是亞太地區中最悲觀的城市。澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，香港小型企業對業務增長的預期已經連續兩年在所有受訪市場中排名最低，而疫情反覆，加上本港繼續實施「限聚令」，不排除失業率將升至7.5%。

企業對前景的悲觀預期亦反映在增聘人手方面採取謹慎的態度上，香港僅有12%的受訪者預計會在2021年增加員工，而調查結果的平均值為36%。陳氏指，全球經濟及疫情仍具不確定性，將持續影響營商環境，料本港企業至少需要1年時間才能從疫情中恢復，本港經濟前景取決於疫情受控情況。

受訪的香港小型企業中，只有16%的企業去年錄得增長，而業務萎縮創歷史新高，達58%，較2019年飆升25個百分點。有53%的受訪者認為新冠肺炎疫情是最主要因素，而65%的受訪者預計至少需要一年才能從疫情中恢復。

被問及小型企業如何應對疫情，當中主要尋求政府的支持和補貼、減少資本支出以及減少員工人數或成本，分別達33%、32%及22%。另有44%的受訪者需要尋求外部融資維持生存，而以政府資助作爲外部融資主要來源的比例，從2019年的9%躍升至去年的33%，創歷史新高。

值得留意的是，疫情「催生宅經濟」，惟本港實施或增加網上銷售的小型企業比例落後調查平均值25%，僅得17%。即使有57%的通過電子支付方式獲得超過一成的銷售額，但比例亦低於調查平均值64%，並遠落後於領先的中國內地的91%。另方面，香港小型企業的創新意向也較低，只有8.5%表示他們一定會在2021年推出新產品或服務，而調查平均值為23%。

陳銘嚴表示，港府在財政預算案中宣布發行電子消費券，對於小型企業來說是絕佳的機會體驗電子支付和電子商務的優勢，同時刺激本港零售市道有短暫好轉。而去年已截止申請的「遙距營商計劃」反應熱烈，建議政府重新開放該計劃申請，以繼續推動小型企業數碼化和科技應用。

此外，澳洲會計師公會向香港小型企業提出數項措施建議，包括諮詢可信賴的專業顧問以改善企業復甦的前景；尋求政府的財政支持以應對企業目前相應的狀況，例如中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」和「預先批核還息不還本」計劃；密切管理現金流和債務，留意外部融資的成本；善用政府支援計劃以增加科技應用；探索多樣化的機會並拓展新市場，尤其中國內地城市和東盟國家。同時，識別、投資並應用新科技，持續創新。

該調查涵蓋了亞太地區11個市場，包括澳洲、中國內地、馬來西亞和越南等，共4,227家小型企業受訪，其中306家為香港企業。