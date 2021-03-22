【高盛推介】阿里調整 資金連日部署好倉
2021年03月22日 12:19
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周三(17日)起連升3日，累計升逾6%，當中上周五(19日)逆市升約0.4%。周一(22日)早段則見調整，低開約0.9%，及後跌幅擴大，低見230.6港元。
有報道指，浙江省金華市醫療保障局與阿里合作，推行「網訂店送」醫保買藥試點，當地參保人可以通過阿里旗下平台下訂單，於試點藥店以醫保買藥。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署好倉，認購證及牛證於上周5個交易日，分別共錄得約2,410萬及630萬元資金流入，分別為上周第二多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。進而仔細觀察，可見上周五部署牛證的資金集中在210元以上收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約4%，年期約3個月的阿里購證(22449)。高槓桿選擇可留意價外幅度約8%，年期約3個月的阿里購證(26936)。輕微價外選擇可留意年期約3個月的阿里購證(11644)。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上首三高槓桿之一的阿里牛證(60779)。遠牛選擇可留意阿里牛證(64595)。
阿里購證22449，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.4倍，貼價。
阿里購證26936，行使價250.2元，2021年6月23日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿。
阿里購證11644，行使價265.2元，2021年6月24日到期，實際槓桿9.1倍，輕微價外。
阿里牛證60779，收回價223元，行使價221元，換股比率500，槓桿比率19.4倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
阿里牛證64595，收回價210.18元，行使價208.18元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，近21.6元收回距離遠牛。
阿里沽證20177，行使價199.9元，2021年6月23日到期，實際槓桿8.5倍，市場上3個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價熊中槓桿最高。
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