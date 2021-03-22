【高盛推介】阿里調整　資金連日部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周三(17日)起連升3日，累計升逾6%，當中上周五(19日)逆市升約0.4%。周一(22日)早段則見調整，低開約0.9%，及後跌幅擴大，低見230.6港元。

有報道指，浙江省金華市醫療保障局與阿里合作，推行「網訂店送」醫保買藥試點，當地參保人可以通過阿里旗下平台下訂單，於試點藥店以醫保買藥。

觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署好倉，認購證及牛證於上周5個交易日，分別共錄得約2,410萬及630萬元資金流入，分別為上周第二多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。進而仔細觀察，可見上周五部署牛證的資金集中在210元以上收回價的產品。

阿里購證22449，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.4倍，貼價。

阿里購證26936，行使價250.2元，2021年6月23日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿。

阿里購證11644，行使價265.2元，2021年6月24日到期，實際槓桿9.1倍，輕微價外。

阿里牛證60779，收回價223元，行使價221元，換股比率500，槓桿比率19.4倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。

阿里牛證64595，收回價210.18元，行使價208.18元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，近21.6元收回距離遠牛。

阿里沽證20177，行使價199.9元，2021年6月23日到期，實際槓桿8.5倍，市場上3個月期以上產品中，槓桿最高。

阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。