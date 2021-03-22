全球晶片荒大贏家！台積電訂單排至明年

外媒報道，全球半導體產能供不應求，晶圓代工龍頭企業--台積電產能早已滿載到年底，而台積電農曆年後開始接受客戶預訂2022年上半年產能，在所有客戶均擴大下單情況下，產能出現秒殺盛況，先進製程及成熟製程全線爆滿。台積電將在第二季下旬開始接受客戶預訂明年下半年產能，預期會出現產能秒殺、滿手訂單到明年底的榮景。

不過，報道指台積電為了避免客戶超額下單，明年上半年產能並不是先搶先贏，而是根據客戶過去的下單量及對終端市場需求預估來進行產能分配，一來可以降低全球晶片供應出現長短料的危機，讓所有電子產品都可以順利量產；二來可以避免屆時若終端市場不如預期可能導致客戶大舉砍單的風險。

新冠肺炎疫情加速數碼轉型，包括筆電及伺服器、5G智慧型手機、WiFi網通裝置、車用電子等晶片均出現供給短缺，晶圓代工廠接單暢旺，台積電今年產能全線滿載到年底。台積電透過提高產能利用率及提高生產效率方式擠出產能，加上部分新增產能優先生產車用晶片，現在到年底的所有產能均被客戶預訂一空，台積電已通知客戶產能已滿，無法再接受新增投片量要求。

報道引述業界指出，今年半導體產能供不應求，導致全球車廠被迫減產，筆電廠及手機廠也因缺晶片而降低出貨預估，所以包括OEM／ODM廠及系統廠等晶片客戶，均要求晶片供應商要先確保明年產能。現在終端客戶只想確保未來1至3年的晶片供應足夠，根本不管後續景氣是上是下，故晶片供應商若無法確保未來幾年的產能，客戶就不願意亦不敢談未來的合作計劃。如此，客戶對晶片價格沒有限制，普遍都能接受加價，只希望未來生產鏈營運能夠確保不缺晶片。