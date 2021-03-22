【瑞通推介】微盟兩個月低　資金續撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局不延長銀行補充槓桿率豁免措施，道指上周五(19日)下跌234點或0.71%，收報32,627點；納指則倒升0.76%。

恒指上周五收報28,990點，跌414點或1.41%，4連升告終。周一(22日)早段曾再跌近200點，回落至28,800點邊，其後倒升，一度重上29,100點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1.9億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.6億元，反映投資者看好港股將回升。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

騰訊控股周三(24日)公布業績，綜合券商預期，集團非國際財務報告準則純利料按年升約3成。騰訊上周五下跌2%，報628元，跌穿100天線。周一早段逆市靠穩，曾升約1%，曾重上640元之上。上周五有約8.6億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過5,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近1,400萬元淨流出。

微盟集團公布業績後連日捱沽，上周五曾瀉9.7%，低見16.38元，午後跌幅逐步收窄，收跌5.7%於17.1元，回落至100天線以下。全周計微盟累挫近16%，成為表現最差科指成分股。微盟去年度業績未能給予市場驚喜，但亦有券商對微盟的商戶解決方案今年增長前景保持樂觀。微盟周一早段跌逾4%，跌穿16.4元，見兩個月低位。上周五有約3.6億元北水淨沽出微盟。輪證資金流方面，逾1,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

京東集團績後維持低位徘徊，低見318.4元，並受制於下移中的10天線阻力。股份上周五收跌1.4%於326.4元，14日RSI回落至40以下水平。周一早段大致靠穩，升1%，上試330元，10天線(334.8元)可視為首個反彈阻力。上周五有逾490萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流出。

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