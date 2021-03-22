新興市場醞釀風暴？巴西土耳其加息　里拉急挫…

新興金融市場醞釀風暴？繼巴西央行6年來首加息，並暗示5月再加；同樣面臨通脹升溫風險的土耳其，日前大手加息2厘，較市場預期多1厘，更撤換央行行長。市場為之震驚，致令土耳其里拉今(22日)曾暴跌15%，分析指里拉跌勢未完。

自前任行長Naci Agbal去年11月被任命以來，土耳其里拉四個多月的升幅遭到抹去，里拉距離11月初創下的紀錄低點只差幾個百分點。外媒引述Coex Partners Ltd.的Henrik Gullberg表示，由於土耳其央行早前獲准在一段時間內維持高利率，這是利好樂觀情緒的根源，故他先前曾預期里拉會升值至每美元兌6.9里拉以上。可現在一切已改變了，將很難再找到利好里拉的理由。

今早新興市場貨幣中，土耳其里拉跌至每美元兌8.4707，里拉兌日圓和歐元等主要貨幣亦下跌。外匯交易員稱，隨着重新開盤，市場拋售里拉，沽壓遠遠高於國有銀行對里拉的支持。報道引述倫敦BlueBay Asset Management的策略師Timothy Ash表示，預計短期內國有銀行將大規模干預，以針對里拉守住一道防線，但具體支持位在哪裏仍有待觀察。

投行高盛指出，去年土耳其的銀行花費了該國超過1,000億美元的外匯儲備來支持里拉。這促使土耳其反對派呼籲，要針對官方儲備進行司法調查。在Agbal被任命後的幾個月內，外資淨買入價值47億美元的股票和債券，里拉升值，更有經濟學家估計，此期間通過掉期交易流入土耳其的海外資金約為140億美元。可如今Agbal已被撤，道明證券估計，里拉將在未來幾天或尚會貶值10至15%。