趁金價回落　亞洲消費者入市搶購金飾…

國際金價近期回落至接近九個月低點，吸引亞洲珠寶消費者紛紛趁價格較便宜，增購金飾產品。

現貨金今(22日)最新報每安士1,740.09美元，跌5.31或0.30%。

外媒報道，過去一年來，消費者對實體黃金的需求低迷，但黃金零售業者正供應更多黃金，以迎合消費者的需求。報道舉例現年35歲的印度家庭主婦希瑪，一直在觀望入市買金的機會，近日她就毅然決然走進孟買一家珠寶銀樓Zaveri Bazaar，並買下幾只金手鐲。可見，隨着金價由高位回落，新冠疫情的擔憂逐步緩減，皆有利消費者重新關注黃金。

印度和馬來西亞的珠寶消費者囤積黃金，多用於婚禮和投資。此外，隨着中國消費者的黃金需求推升農曆新年銷售增加，據講南韓黃金珠寶業者亦正大舉囤積金條。市場對實體黃金的需求也許有助金價止跌。

近期金價持續承壓，原因包括美債孳息率竄升和資金流出黃金ETF。報道引述渣打銀行貴金屬分析師庫柏表示，當金融市場投資者不投資黃金時，實體金市就日益重要，有助於設定金價下限，金價下限看似得到良好的緩衝。

報道又引述印度黃金珠寶業者指出，這股購買黃金的動能預料延續到5月中的佛陀滿月節(Akshaya Tritiya)，這是購買黃金的喜慶節日之一。印度調降黃金的進口關稅，也促使實體黃金價格下跌。印度所有的黃金消費都仰賴進口。初估數據顯示，印度2月的黃金購買量暴增至2019年底以來最高。

另外，報道引述倫敦貴金屬研究機構Metal Focus的最新報告指出，中國今年的黃金珠寶消費總量預料飆升28%，其中多數增幅預料來自第1季，此時後疫情時期的復甦趨緩，金價預料在今年稍晚回升。