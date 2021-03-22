美聯：短租增加！零售核心區舖位空置情況改善

四核心區當中，旺角、鑼銅灣及中環空置情況均有改善，期內空置率為6.6%至14.8%，下跌0.8至3.2個百分點不等。至於尖沙咀空置率則逆市上升，由去年第3季的16.9%，進一步增加0.8個百分點，至最新的17.7%。

該行資料研究部分析員陳浩璋表示，四大核心區整體空置情況改善，主要受短租舖位增加支持，短租租戶主要為三大類，包括口罩、賀年用品及散貨場。整體計，短租租戶較去年第3季增約80至90間。

而尖沙咀空置率續升，是由於該區租戶以珠寶、時裝、化妝及藥房比例較高，很視乎遊客消費，封關下旅客減少，加上不少舖位租約期於年初完結，租戶放棄續租，均導致該區空置率上升。

展望未來舖市，美聯旺舖董事盧展豪認為，舖位市道最暗淡時期已過去，未來一年有多項利好因素，如疫苗接種，冀疫情可望控制。政府派發電子消費券，預計飲食及零售舖位都會受惠，當通關後內地客回歸，在人民幣強勢下，將刺激消費意欲。他續稱，核心區租售價自2013年起已調整近8年，現時售價已跌至2009至2010年水平，在低基數下，預計今年開始反覆向上，估計核心區租售價今年升10%至15%，跌幅較細的民生區舖位，則料升約8%至10%。