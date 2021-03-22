華潤啤酒：爭取今年將業務恢復至正常狀態

由於不連瓶銷售影響，導致去年銷售單價有所下降，侯表示，撇除此因素，銷售單價仍錄單位數增長，由於去年不連瓶銷售基本上全部實施，此影響已消退，相信單價未來仍會持續上升。

截至去年底潤啤的酒廠數目為70家，按年減少4家，侯強調，此為「雪花」啤酒產能優化的重大策略，是常態性、每年都需要做的工作。未來3年，每年會再關閉3至4家酒廠，至於關廠工作要持續多久仍視乎實際情況。另他表示，今年將會成立雪花啤酒研究院，推動雪花發展科技創新的品牌。

潤啤3月推出首款碳酸飲料「小啤汽」，他指出，產品剛剛上市，未定下目標。他看好碳酸飲料市場，能夠豐富啤酒消費場景。今年集團的重點工作，乃進一步提升高端市場的份額及增長，並於今年開始探索多樣化品類發展，包括果味啤酒、蘇打酒及其他酒類產品的試水工作，以滿足更多年輕化、個性化的消費需求。