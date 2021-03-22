華潤啤酒：爭取今年將業務恢復至正常狀態
2021年03月22日 15:33
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華潤啤酒(00291)首席執行官侯孝海在電話會議表示，除了東北及上海局部地區出現新冠肺炎感染病例，整體內地疫情防控工作做得不錯，認為消費持續恢復，目前餐飲及夜場渠道基本上達到2019年水平，整體啤酒消費也逐步回升到疫情前水平，今年將爭取潤啤業務恢復至正常年份的狀態，有信心於傳統消費旺季的夏天取得較好增長。
由於不連瓶銷售影響，導致去年銷售單價有所下降，侯表示，撇除此因素，銷售單價仍錄單位數增長，由於去年不連瓶銷售基本上全部實施，此影響已消退，相信單價未來仍會持續上升。
截至去年底潤啤的酒廠數目為70家，按年減少4家，侯強調，此為「雪花」啤酒產能優化的重大策略，是常態性、每年都需要做的工作。未來3年，每年會再關閉3至4家酒廠，至於關廠工作要持續多久仍視乎實際情況。另他表示，今年將會成立雪花啤酒研究院，推動雪花發展科技創新的品牌。
潤啤3月推出首款碳酸飲料「小啤汽」，他指出，產品剛剛上市，未定下目標。他看好碳酸飲料市場，能夠豐富啤酒消費場景。今年集團的重點工作，乃進一步提升高端市場的份額及增長，並於今年開始探索多樣化品類發展，包括果味啤酒、蘇打酒及其他酒類產品的試水工作，以滿足更多年輕化、個性化的消費需求。