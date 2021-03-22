全球金融市場最大風險已不是新冠肺炎　而是…

美國銀行最新進行的調查顯示，大部分投資者認為，當前金融市場最大的尾部風險已不是新冠肺炎疫情，而是「高於預期的通脹」。分析師亦預期，資金將繼續從增長股輪動到價值股，並且青睞大宗商品與不動產等資產。

外媒報道，自去年2月新冠肺炎爆發以來，在美銀的全球基金經理人訪調中，新冠疫情一直都名列經理人認為的頭號尾部風險，但本月5日至11日進行的訪調顯示，如今最多受訪者都認為市場的最大風險是「高於預期的通脹」，佔37%。

第二大風險則是「債市恐慌」，之後分別為新冠疫苗推出和華爾街泡沫。

調查又顯示，預期未來12個月通脹將走高的基金經理人高達93%，91%的投資者預期經濟將轉強，預計明年全球企業獲利將好轉的受訪者則達89%，都創歷史新高，而聯儲局預料將在2023年2月開始升息。

該調查向共掌管6,300億美元資產、220位經理人進行，48%受訪者料全球經濟將呈現「V」型復甦，遠高於去年5月的10%。美銀首席投資策略師哈特尼特表示，調查結果顯示投資者情緒明顯好好。

他又表示，多數受訪者都認為美債殖利率升至1.5%不致引發股市跌入修正，但從1.5%升至2%這段時間是關鍵，43%受訪者認為美債殖利率若升至2%，將導致股市回檔10%。52%受訪者也認為今年價值股表現將優於增長股。

高盛建議可買入價位低於平均、每股獲利看增、且股票常跟著美債孳息率上升而走高的股票。報道指該行投資組合策略與資產配置部門董事總經理穆勒－葛利斯曼看好大宗商品，特別是石油；摩根大通資產管理的策略師瑪哈拉吉則偏好基礎設施等另類資產，以及不動產和美元；Algebris避險基金投資組合經理加羅青睞價值類股的可轉換債券、和大宗商品。

此外，荷寶投資管理集團的投資組合經理布洛克蘭認為，歐元區、日本等地的通脹仍遠低於央行目標，美國的通脹風險較高，但還不足以重創股市。

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