道期跌172點 油價挫1%
2021年03月22日 16:17
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美匯指數報92.05；港匯見7.7655；離岸人民幣(CNH)處6.5120；美元兌日圓企108.72；歐元跌至1.1884；英鎊見1.3846。金價低見1,727美元。油價挫逾1%，布油報63.82美元，紐油處60.67美元。道指期貨跌172點。
●市後關注點
-22:00 美國2月二手樓銷售
●港股表現反覆，恒生指數未能企穩兩萬九關，收報28,885點，跌105點。主板成交1,342億港元。上周炒業績的舜宇光學連日回吐，股價再跌5%。https://bit.ly/3c6EzcQ
●滬綜指收升逾1%，外資淨買入逾71億人民幣。https://bit.ly/3lAVZ4B
-富時羅素將中國A股納入強積金指數。
●全球晶片荒大贏家！台積電訂單排至明年。
●傳三家電動車中概股已委聘投行，籌備港上市事宜。
-內房搵樓平台安居客傳來港上市，集資78億元。
●搶市佔！人造肉企紛降價，料3年內與真肉睇齊。
●美媒分析指全球大國競爭開新局，科技網絡影響力成主軸。
●禍不單行！瑞薩電子失火加劇車用晶片短缺，日本車企當災。
●美加企業促成今年最大併購案，首造美加墨鐵路網。
●高盛料美政府將再推4萬億美元的刺激計劃。
●未懼中企索償280億，烏克蘭凍結引擎商資產。
●傳LG電子與潛在買家協商失敗，手機業務將直接關閉。
●沙特阿美擬與中國加強新能源研究合作。
●美聯儲巴爾金：美經濟處復甦邊緣，倡助失業者重返市場。
●南韓本周四(3月25日)起實施數碼貨幣交易實名制。
●南韓3月首20日進出口俱增，晶片出口增13.6%。
●全球金融市場最大風險已不是新冠肺炎，而是…
●中國經濟：
-林毅夫料2030年內地經濟體量冠全球，人均GDP翻倍。
-人行官員指人民幣與美元共同承擔全球化配置作用。
-光證料內地最快月底定向降準，釋放最多1,000億人幣。
-商務部：中國已經完成RCEP核准。
-今年首兩個月內地疫苗出口額按年增逾70倍
●調查：香港小型企業商業信心破底，亞太區城市中最「悲」...