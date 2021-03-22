中興︰晶片短缺問題影響可控

徐子陽表示，半導體產能問題令全球措手不及，但中興去年已開始備貨，一些主要的晶片有20至30周的備貨。他又表示，公司與供應商的合作關係牢固，有較高的供貨排序，雖然半導體價格會有波動，但希望透過內部調配等解決，盡量不影響客戶。公司內部有「三道防線」確保供貨暢順，包括透過與多個龍頭供應商合作，不會依賴獨家供應商，減低風險；跟據中長期預測提前備貨，做好現金流與庫存備料平衡；在訂單方面，亦會與客戶共同做好庫存管理，讓設備上網時間不會太長。

中美科技戰背景下，美國聯邦通訊委員會(FCC)此前將5家中資企業列入危害國家安全的名單。董事長李自學表示，該名單並非實體清單，主要涉及當地通訊網絡基建的設備替換，對公司影響有限。他表示，公司一直加強合規管理，致力於成為全球規範經營公司。

至於公司未來發展方面，他表示中興要成為「數字經濟的築路者」，未來數年會有穩定持續的研發投入，希望能夠在各類細分產品中做到行業前二名。另外，公司亦會繼續「雲端化」的步伐，包括強化遠程辦公等。