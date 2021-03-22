【產經直播】港股受制29000關？
2021年03月22日 16:36
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內地股市做好，港股周一(22日)則反覆下跌，低開189點，雖然其後曾拗腰倒升，重返29,000關口，可惜最終升勢乏力，收報28,885點，跌105點，成交僅1,342億元。
多隻重磅藍籌將會公布業績，包括在周三(24日)公布的股王騰訊(00700)。股價近來在100天線爭持，業績帶動股價向好機會大？
小米(01810)又有新動向，下周一(29日)將舉行小米春季新品發布會，但又適逢兩日後(24日)同樣公布業績，散戶須慎防績後股價見光死，有賺宜先食胡？
建滔積層板(01888)績前破頂，惟績後即回吐，最終收報16.5元，跌4.7%。公司去年少賺6%至約173億元，不過純利升17%。業績有什麼亮點？趁低還可否吸納？
另外，新股嗶哩嗶哩(09626)周二(23日)截止認購，與其碰運氣抽新股，直接買美股更有So？
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