今年首季出口指數升2.8點　惟仍處收縮區域

香港貿易發展局公布，今年首季香港出口指數為39.0，較上季升2.8點。該局研究總監關家明指，指數雖連升4季，相信是由於基數效應，但仍處於50以下的收縮領域，反映短期出口前景仍不樂觀。

未來出口走勢取決於多項不明朗因素，例如消費者及企業能否恢復信心、各地政府採取的刺激經濟方案是否奏效等。而本地出口商最大的顧慮依然是疫情反覆(46%)和全球需求減弱(28.4%)，中美貿易摩擦則佔10.3%。

疫情對港商的衝擊開始減輕，隨着商業運作逐步回復正常及本地經濟有望重拾增長動力，調查發現受到疫情嚴重打擊的出口商佔比由去季的56.7%，大幅下降至今季的33.1%。以往出口商最普遍遇到疫情的不利影響是買家減少訂貨量(53.9%)，但愈來愈多港商亦要面對物流配送受阻，較上季升近8%至20.7%，如貨櫃難求、運價飆升等難題。

香港貿發局每季向500名來自六大主要行業包括機械、電子、珠寶、鐘錶、玩具及服裝的出口商進行調查，了解他們對短期出口前景的信心。該局經濟師嚴穎彤表示，今季所有主要行業的出口信心全面告升，當中玩具業(44.7)依然是最樂觀的行業，而珠寶(42.2)反彈幅度最為强勁，分別上升9.2及8.8點。

出口市場方面，美國是唯一呈現信心上升的市場，按季升1.7點至46.1，中國內地(48.0)及日本(47.3)的出口前景最佳。不過出口商對歐盟(42.9)則最乏信心。

貿易價值指數按季升9.8點至46.3，就業指數上揚1.7點至43.2，其中服裝、珠寶及鐘錶業短期裁員機會較大。而採購指數則按季微跌1點至33.6，反映港商出口情緒雖改善，但仍擔心訂單下跌，故採購活動有可能收縮。

關家明補充，出口信心指數與疫情前水平仍有一段距離，再者，出口指數在2019年受中美貿易摩擦影響已開始下跌，加上疫情導致接單及物流困難，出口全面復甦需視乎政府與民眾之間在接種疫苗方面的合作程度，預料明年出口才有望全面復甦。

他續指，貿易價值指數較為正面，顯示出口價格有上升情況，但亦有可能是出口商的原材料、能源、運輸以及高技術勞工成本上升所致，如貨櫃價格在疫情期間比以往增加4至5倍。消費者能否承擔價格上升亦是問題，另外，調查亦發現成本難以控制令廠商不敢接單。

不過，雖然個別行業為控制成本或有裁員情況，但整體製造及出口業裁員壓力相對其他行業輕，大多數裁員壓力集中在國內工廠。

雖然美國的1.9萬億美元救市短期有望帶動美出口製造商訂單，但持久性存疑，經過中美貿易戰及疫情教訓後，他建議出口商要分散市場，不能側重傳統歐美市場，應更多出口國內及亞洲市場，過去一段時間東亞市場增幅明顯比歐美市場優勝。