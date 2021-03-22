「百分百擔保特惠貸款」推優化措施
2021年03月22日 18:30
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香港按證保險公司宣布，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」優化措施，將於今年3月29日起生效。
優化措施下，合資格企業為去年6月30日前已最少營運3個月，並自去年2月份起，任何一個單月營業額較該單月前，於2019年初至2020年中任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。
另外，每家企業最高貸款額由12個月提高至18個月僱員薪金及租金總和，或600萬元，以較低者為準。同時，特惠貸款的最長還款期由5年增加至8年，而還息不還本的安排則由最多12個月增加至最多18個月。
為進一步紓緩中小企資金周轉的壓力，財政司司長早前於《2021-22年度財政預算案》公布推出「百分百擔保特惠貸款」優化措施，並延長申請期至2021年12月31日。
恒生銀行(00011)商業銀行業務總監林燕勝表示，過去逾一年透過聯繫中小企了解其困難及需要，現有「百分百擔保特惠貸款」客戶加碼申請貸款，於提交齊備文件後，最快可於下一個工作天完成審批並轉交按證保險公司處理。
中國銀行(香港)工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行為合資格客戶盡快處理相關申請，提供適切支援，未來續協助不同規模及行業的企業客戶應對營商環境的挑戰。