「百分百擔保特惠貸款」推優化措施

香港按證保險公司宣布，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」優化措施，將於今年3月29日起生效。

優化措施下，合資格企業為去年6月30日前已最少營運3個月，並自去年2月份起，任何一個單月營業額較該單月前，於2019年初至2020年中任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。

另外，每家企業最高貸款額由12個月提高至18個月僱員薪金及租金總和，或600萬元，以較低者為準。同時，特惠貸款的最長還款期由5年增加至8年，而還息不還本的安排則由最多12個月增加至最多18個月。

為進一步紓緩中小企資金周轉的壓力，財政司司長早前於《2021-22年度財政預算案》公布推出「百分百擔保特惠貸款」優化措施，並延長申請期至2021年12月31日。

中國銀行(香港)工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行為合資格客戶盡快處理相關申請，提供適切支援，未來續協助不同規模及行業的企業客戶應對營商環境的挑戰。