搶盤分秒必爭　買家議價至凌晨漏夜趕簽約

市場一盤難求，買家為求購入心頭好分秒必爭，將軍澳天晉IIIB年輕夫婦買家議價至凌晨拍板入市，元朗YOHO MIDTOWN亦有買家漏夜趕簽約購入單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河鯉景灣3月暫錄8宗成交，平均實用呎價17,735元，屋苑安翠閣低層E室，實用面積629方呎，三房連套房間隔，以1,068萬元易手，實用呎價16,979元。

●鰂魚涌華蘭花園芝蘭閣中層A室，實用面積379方呎，兩房間隔，以753萬元沽出，實用呎價19,868元，售價及呎價均為今年最高。原業主於2011年6月以約360萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約393萬元，升值約1.1倍。

●鰂魚涌康怡花園D座低層10室，實用面積505方呎，兩房間隔，望內園景及池景，以780萬元易手，實用呎價15,446元。原業主於2000年以193萬元買入單位，持貨21年帳面獲利587萬元，升值超過3倍。

●西區學士臺3座高層H室，實用面積531方呎，兩房間隔，望山景，成交價980萬元，實用呎價18,456元。原業主於2012年以610萬元買入單位，持貨9年帳面獲利370萬元。

●港島南貝沙灣1期2座高層B室，實用面積1,365方呎，三房連套房間隔，單位連車位，日前以4,250萬元以連租約形式沽出，實用呎價31,136元。屋苑本月至今錄約5宗二手成交，現時有約270個單位放售，最低入場價由1,220萬元起。

－－－－－－

九龍區

● 長沙灣曉尚高層B室，實用面積498方呎，兩房間隔，最初開價950萬元，現降價70萬元，以880萬元易手，實用呎價17,671元。新買家為外區客，近日有意換樓，並已沽出自住物業，是次入市自用。

●長沙灣泓景臺8座中低層F室，實用面積508方呎，兩房間隔，獲外區客以875萬元承接，實用呎價17,224元。屋苑本月錄約12宗成交，現時有約109個放盤，入場費由830萬元起。

●將軍澳天晉IIIB第1B座高層B室，實用面積945方呎，四房連套房間隔，原以2,150萬元放售，議價後減價130萬元，以2,020萬元沽出，實用呎價21,376元。新買家為年輕夫婦換樓客，睇樓後在短時間內向業主議價，洽談至凌晨拍板成交。

●將軍澳南豐廣場1座低層G室，實用面積806方呎，三房連套房間隔，叫價1,200萬元，減至1,158萬元成交，實用呎價14,367元。原業主於2009年10月斥資474萬元購入單位，現帳面獲利684萬元，升值逾1.4倍。

●啟德嘉匯2座中層F室，實用面積501方呎，兩房間隔，每月叫租約1.9萬元，放租3星期減租500元，以1.85萬元租出，實用呎租36.9元。

●九龍站天璽日鑽璽高層C室，實用面積1,019方呎，三房連套房間隔，以每月租金約6.8萬元放租，2個月後吸引外區客洽詢，減租3,000元，以6.5萬元租出，實用呎租63.8元。

－－－－－－

新界區

●東涌藍天海岸3座中層A室成交，實用面積781方呎，三房套房間隔，叫價980萬元，業主見市旺及有客人出價洽購，即時反價至1,000萬元，買家則由950萬元一直追價，最終以998萬元成交，實用呎價12,778元。

●東涌映灣園本月累錄28宗成交，逼近上月全月30宗水平，屋苑7座極高層A室，實用面積897方呎，三房連套房間隔，去年12月放盤，叫價1,100萬元，新近獲買家零議價承接，實用呎價12,263元。

●東涌映灣園7座中層G及H室，原業主將兩個單位打通並改為三房連套房間隔，實用面積1,634方呎，叫價約1,800萬元，放盤約半年，終以1,780萬元成交，實用呎價10,894元。

●荃灣愉景新城11座低層A室，實用面積658方呎，三房連套房間隔，放盤約兩個月，減價10萬元或約1.1%，以940萬元獲承接，實用呎價14,286元。

●屯門卓爾居本月錄9宗成交，相比上月全月4宗增逾1倍，屋苑5座高層C室，實用面積710方呎，三房連套房間隔，今年2月放盤叫價1,050萬元，現以985萬元沽出，實用呎價13,873元。

●屯門區市況暢旺 本月累錄約220宗二手成交，䨇寓中層南翼E室，實用面積304方呎，開放式間隔，叫價470萬元，微減6萬元，即以464萬元成交，實用呎價15,263元。

●天水圍嘉湖山莊本月累錄42宗成交，其中美湖居2座高層A室，實用面積629方呎，三房連套房間隔，以675萬元沽出，實用呎價10,731元。原業主於1997年5月以399.8萬元一手買入單位，現沽貨帳面獲利275.2萬元。

●元朗區本月暫錄逾200宗買賣，YOHO MIDTOWN第6座高層A室，實用面積478方呎，兩房間隔，早前叫價約850萬元放售，吸引同區分支家庭客上門睇樓，漏夜趕至簽約促成交易，成交價838萬元，實用呎價17,531元。

●大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積2,074方呎，以2,318萬元獲承接，實用呎價11,176元。原業主於2011年以2,587萬元入市，持貨10年帳面蝕讓約269萬元。

●沙田第一城3月暫錄約30宗成交，對比上月同期增加58%，平均實用呎價17,681元，屋苑21座高層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，以599萬元易手，實用呎價18,318元。