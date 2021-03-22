富豪級買家積極入市　高價物業交投湧現

豪宅市道熾熱，無論市區以至新界項目，紛紛湧現大批高價物業交投，當中包括分層特色大宅及洋房等不同類型單位，部分樓價更超越1億港元，充分反映富豪級買家入市態度相當積極。

維港滙I天池屋大宅逾1.17億售出 呎價5.38萬雙破頂

豪宅買家積極搶購一手大宅。由5大發展商合作的西南九龍維港滙I剛以招標形式售出天際複式連泳池單位，位於1座27樓及28樓A室，實用面積2,189方呎，平台面積923方呎，天台則為851方呎，屬四房四套間隔，成交價逾1.17億港元，呎價53,850元，創出項目售價及呎價新高紀錄。

維港滙I獲大手客逾8,337萬元連購兩伙大戶

大手買家積極入市。由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，剛透過招標形式售出3伙大單位，合共套現逾1.13億元。其中1座26樓A及B單位，實用面積1,385及948方呎，屬四房雙套及三房一套間隔，成交價分別4,991.62萬及逾3,345.52萬元，呎價36,040與35,290元。據悉，兩個單位由同一組買家購入，涉資共逾8,337.14萬元，創項目暫錄最大額交投紀錄。

St. George’s Mansions特色大宅逾2.13億沽 呎價6.4萬

單位屬四房四套間隔，可享加多利山翠綠及洋房群景觀，設有私人電梯大堂，私隱度極高，是次成交價包括3個車位。項目共設5伙特色戶，暫已沽出2伙。

信置集團聯席董事田兆源稱，近期市場頻錄大額成交，農曆新年後超級豪宅備受追捧，可見買家對樓市充滿信心，且低息環境持續，相信不少資金會持續流入地產市場，對樓市特別豪宅更為有利。

21 BORRETT ROAD第1期首錄標準戶成交 做價逾1.5億元

尚悅‧天城洋房2530萬沽 不足兩周連售4伙

LP6本月累錄10宗終止買賣合約個案

入伙新盤繼續湧現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，再新增5宗終止買賣合約，該批單位原本於2018至2019年售出，每戶售價介乎735.1萬至1,705.1萬元，項目本月至今已累錄10宗同類情況，合共涉及成交金額近8,600萬元。

沙田駿嶺薈部分單位招租 呎租30元起

馬鞍山Silversands特色戶呎售逾2.37萬元

一手特色戶具承接力。信和置業旗下馬鞍山Silversands，剛以招標形式售出5B座9樓E室連天台特色戶，屬一房間隔，實用面積307方呎，天台面積218方呎，成交價728萬元，呎價23,713元。項目至今累售50伙，套現逾4.5億元。

PARK YOHO Genova頂層連天台戶成交價逾2227萬元