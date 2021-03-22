樓市難扭劣勢！超級豪宅「身價」回落　尖沙咀舖空置率獨升

據差餉物業估價署資料，上述白加道35號豪宅，由3幢洋房及停車層部分組成。其中1號屋實用面積8,789方呎，天台面積2,511方呎，另設平台、花園及梯屋，新財政年度(2021至2022年度)應課差餉租值約為924萬元。

其餘2號及3號屋，實用面積8,183方呎及8,125方呎，另設平台及天台等設施，租值分別為864萬元及816萬元，而停車層部分包括P1至P16號車位，租值為約42.24萬元。據了解，上述地皮於2010年5月以18.2億元購入重建，並於2018年獲批入伙紙，現正進行裝修，是李氏家族的私人住宅物業。

事實上，新財政年度大部分豪宅洋房租值轉跌。上述Mount Nicholson 1號屋，過去數年租值都維持於955.2萬元，新租值降至812.88萬元。同系2及3號屋，租值亦分別由本年度的773.28萬元及791.16萬元，按年下挫約14.9%至658.08萬元及673.44萬元。另外，由絲寶集團梁亮勝持有、料為香港單一洋房租值最大的淺水灣道89號獨立屋，新租值為1,265.4萬元，按年跌約2.77%，平均每月租值逾105萬元。由長和系資深顧問李嘉誠持有的深水灣道79號，新財政年度租值855.6萬元，按年跌約7.8%。

●尖沙咀舖空置率獨升 高見17.7%新紀錄

疫情重創本港旅遊業，零售核心區尖沙咀街舖空置率進一步惡化，由去年第三季的16.9%，增加0.8個百分點至今季錄得的17.7%，再創歷史高位。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，統計4大零售核心區舖位空置情況，唯獨上述尖沙咀出現升幅，空置舖位數目達271間，亦為各區最多。以街道統計，該區加連威老道空置率最高，最新報約32.1%，空置舖位錄34間。最多「吉舖」街道為同區彌敦道，共有43間，空置比例約29.7%。

該行資料研究部分析員陳浩璋稱，尖沙咀租戶以珠寶、時裝、化妝及藥房比例較高，主要針對到港旅遊人士消費，封關下旅客減少，不少舖位租戶約滿後放棄續租，均導致「吉舖」情況惡化。

其餘3個核心區旺角、銅鑼灣及中環，空置情況則有改善，帶動4區整體空置率由去年第三季12.5%高位，回落至約11.5%。期內該主要地區空置舖位數目最新錄867間，較上次調查減少77間，主要受短租舖位增加支持，租戶主要為口罩、賀年用品及散貨場，期內4區相關舖位增至79間，相比去年第三季多出49間。

展望未來舖市，美聯旺舖董事盧展豪認為，核心區租售價自2013年起已調整近8年，預計今年將開始向上，估計核心區舖租售價今年升10至15%，民生區則料升約8至10%。