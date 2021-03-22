美債息回落　道指早段跌96點

10年期美債孳息回落，科技股受支持，美股周一早段個別發展，道指跌96點，至32,531點；標指升6點，至3,919點；以科技股為主的納指升88點，至13,303點。

蘋果公司(Apple Inc.)股價早段升1.08%至121.29美元，亞馬遜亦升0.4%至3,089.9美元，惟Facebook有回吐。

美國鐵路營運商Kansas City Southern同意賣盤予加拿大Pacific Railway，作價約250億美元，刺激股價漲14.9%至257.74美元。

郵輪營運商皇家加勒比將於6月恢復部分航線，屆時船員都已接種疫苗，成人遊客亦須已接種，惟股價早段照跌1.2%至89.63美元。

標指去年3月23日觸底至今即將滿一周年，過去一年不單止美股，全球股市急速反彈。對此，高盛策略員包括Peter Oppenheimer派定心丸，指出全球股市並未接近危險的泡沫水平，一些典型的系統性風險迹象，如私人領域槓桿增加及儲蓄大減的情況，並沒有出現；不僅如此，升市主要集中於高增長、能產生現金，以及能為行業帶來變革的公司股份，如大型科技公司，可見升市是有實質支持。

不過，他們同時提醒，市場有些亢奮，而且股市高估值代表長期回報將較低。