港龍中國地產：今年銷售目標345億元人民幣

中國政策持續嚴格控制房地產市場，張氏直言，今年已出台多項政策，但整體對房地產行業發展正面。公司過去一直保持穩健的增長，目標2021年的增長不低於10%。

至於「三道紅線」，他坦言，公司在「合約負債」一項較差，而其他兩項「淨負債率」及「現金短債比」沒有問題，強調公司整體資金安全，而流動性亦非常強。公司主要住宅銷售，會從去化着手，亦不太擔心「三道紅線」的問題。

關於新出台的22個城市實施兩集中新規，將全年分三批次集中統一發布住宅用地的招拍掛公告。董事會主席兼行政總裁呂明表示，這有助土地成本降溫，並減少壟斷情況，能保障土地有充足供應及穩定地價。另外，公司將繼續推動「輕槓桿」、着重營運的發展策略，並積極加強盈利和抗風險能力，未來三年將透過「招拍掛」(即招標、拍賣、掛牌)、股權收購、第三方開發及轉讓拿地。

該公司去年溢利9.6億元，按年增加43.81%；每股盈利0.68元；派末期股息每股0.18元。收入41.71億元，按年增加110.88%。