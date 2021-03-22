【產經評論】舖市蕭條不忍睹　疫後復甦路難行

新冠肺炎疫情下，訪港旅客大減，令旅遊和零售業遭遇嚴重的衝擊。差估署數據顯示，核心地區如銅鑼灣和旺角的租值按年跌三至五成不等，部分更創出自金融海嘯以來的新低，舖市「屍橫遍野」的場面可以想見！再者，疫下經濟加速朝數碼化轉型，市民消費習慣改變，以及港人移民潮和地緣政治緊張影響人流往來等種種不利因素影響下，疫後舖市只怕難現報復式的反彈，長遠對就業和資產回報的影響，最壞的情況尚未出現。

港府防疫不力，至今疫情仍反反覆覆，各行各業都處於極地寒冬。打工仔失業，連開飯都成問題，刺激本地消費，可以從何談起？再加上早幾年香港的舖市在大量內地旅客南來消費之下，租值累積可觀升幅，經歷了前年香港社會極端動盪及去年以來的疫情雙重打擊，租值亦難免是升得愈急過後，跌得愈痛！整個舖市租務大跌，產值大幅萎縮，意味多少企業倒閉？多少打工仔仍在被迫放漫長無薪假？更有多少基層手停口停？「攬炒」豈非一語成讖！

其實，香港經濟大衰退，舖市市道蕭條只是冰山一角。貿易、旅遊與零售備受內外衝擊不在話下，若非近年北水持續來港掃入資產、中資企業排隊來港上市，激活港股成交，金融業的景氣亦難以想像。

面對這個局面，港府首要盡快設法控制疫情，同時也應該要及早籌劃疫後經濟復甦。若再「執輸」，財神爺過門都不願入，疫後經濟復甦競賽先機一失，競爭形勢將進一步墮後。

地產市道向來是經濟好壞的寒暑表，作風一向保守欠效的港府，去年末季終為工商舖撤辣，遲來總好過不來。那到底何時才會為住宅物業市場減辣甚至撤辣，已成為不能再拖的重大事情。事實上，當樓市不理性亢奮，樓價續飆升，港府施以「辣招」管理需求，遏抑樓價升勢，情有可原。可如今經濟極度低迷，二手減價成交頻現，港府仍不肯撤辣，既違背自由市場原則，亦是昧於形勢，白白錯失主動激活住宅樓市、並帶來「活水」、協助業主解困、刺激企業疫後投資部署、吸引外資和本地資金長線投資或自置物業等需求的好時機。

如今經濟一潭死水，樓市有崩盤之虞，香港還有多少老本可供耗散？要知道，樓市政策拿捏得好，疫後振興復甦之路，事半功倍。若港府繼續抱殘守缺，不懂變通，一而再，再而三耽誤關鍵時機，香港經濟，只怕一病難起！